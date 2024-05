Sheinbaum desmiente fake news sobre cierre de guarderías del IMSS y garantiza más Centros de Educación Inicial

Chihuahua, Chihuahua.- La candidata presidencial por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, desmintió el supuesto cierre de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reviró asegurando que, por el contrario, construirá más Centros de Educación Inicial para la Infancia.

Ya me acordé de otra mentira que andan diciendo, dicen “que vamos a quitar las guarderías del IMSS”, ¿sí lo han oído? Pues no solamente las vamos a reforzar, sino que va a haber más Centros de Educación Inicial para la Infancia. Cuando fui a Juárez me comprometí, a que ahí nada más, vamos a hacer más de 50 Centros de Educación Inicial para las madres que trabajan en la maquila, que históricamente lo han necesitado