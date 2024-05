Cuestiona Del Monte obras sin planeación en Xochimilco

Las actuales autoridades de Xochimilco han emprendido obras que molestan a los xochimilcas porque están mal planeadas y hechas en mal momento, acusó Gabriel del Monte, candidato de Va X la CDMX a esta Alcaldía.

Al hacerlas en esta época, con prisa y en horarios de intensa actividad, estas obras provocan más tráfico y contaminación, además de que coinciden con la época de mayores temperaturas.

“Observamos el malestar que hay por esas obras que supuestamente van a ser para el bien pero hacen un destrozo. Obras mal planeadas, obras que en este momento no deberían llevarse a cabo. Y creen que con eso nos van a ganar, desde luego que no, están causando más problemas y sobre todo más enojo con la sociedad. No se equivoquen, ya se van, dejen las cosas como están, que vamos a llegar a componerlas”, acusó Del Monte.

Del Monte recibió el apoyo y demandas de habitantes de una mayor seguridad durante sus recorridos por San Cristóbal Caltongo, San Esteban, La Santísima, San Lorenzo, San Diego y La Guadalupita. Llamó a xochimilcas a acudir a la marcha de la Marea Rosa este domingo en el Zócalo capitalino.

srgc