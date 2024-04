Estos fueron los mejores momentos del debate entre los candidatos a gobernar la alcaldía Coyoacán

Hannah de Lamadrid remarca que Coyoacán tiene un acuífero que podría servir para la demarcación; promete apostar a ecotecnologías para recuperar los pozos e implementar políticas de consumo consciente de agua.

Giovani Gutiérrez dice que el agua es un problema de seguridad nacional y culpa a los gobiernos de Morena por no haber invertido en la materia. Propone traer agua del Valle del Mezquital, desalar agua y explorar acuíferos ultraprofundos. Promueve que no se pague el agua si no hay servicio.

Sofía Margarita recuerda que aún hay dos ríos abiertos en la alcaldía, además de ojos de agua y los pedregales que filtran el agua. Pese a ello, dice que Coyoacán ocupa el primer lugar en reportes de falta de agua. Remarca el consumo de agua en la producción de lonas de propaganda.