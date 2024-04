Promete Mario Riestra entrega de paquetes de apoyo para menores en Puebla

Puebla.- El candidato a la Presidencia Municipal de Puebla, en unidad PAN, PRI, PRD y PSI, Mario Riestra, anunció la Clínica Municipal de Primer Nivel y la entrega de kits para promover el bienestar de los recién nacidos, esto, al asistir como invitado al Encuentro Anual del Sector Salud con doctores y doctoras poblanas así como la Asociación Mexicana para el Tratamiento del Dolor (AMETD).

En su intervención, Mario Riestra, enfatizó que la Clínica Municipal de Primer Nivel, buscará resarcir el daño que han ocasionado las deficiencias en los sistemas de salud y el IMSS.

"Ante esta crisis de salud, que he denunciado hace años, generada por el abandono y negligencia de los gobiernos de Morena en San Alejandro y La Margarita, las y los poblanos no aguantan más. Como Presidente Municipal me comprometo a construir una Clínica Municipal con atención de primer nivel. En ella podrás acceder a: consultas generales, medicina familiar, atención dental y estudios básicos de laboratorio. La salud siempre ha sido una de mis prioridades, en Puebla, viene lo mejor", subrayó.

¿Qué incluirán los kits que propone?

Asimismo, explicó que los kits, incluirán artículos esenciales como una cuna armable, colchón, sábana, toalla y toallitas húmedas. El objetivo es asegurar que cada recién nacido en Puebla tenga los elementos básicos necesarios para un inicio saludable y seguro en la vida.

"Esta es una política pública que tiene muchas décadas en Finlandia y a los recién nacidos se les otorga un kit, que está comprobado que aumenta la esperanza de vida y apoya por supuesto la economía familiar, permitiendo que los recién nacidos tengan un buen desarrollo en sus primeros meses y eso es lo que estamos queriendo hacer”, expresó.

Además de promover la salud infantil, esta iniciativa también destaca el compromiso de Mario Riestra con la primera infancia y su solidaridad con las madres.

Con esta acción, Mario Riestra refuerza su posición como el candidato promotor de la salud, comprometido con mejorar la calidad de vida de todas y todos los habitantes de la ciudad de Puebla.