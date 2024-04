AMLO critica que INE baje otra Mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió que se bajara otra mañanera, la del 21 de marzo.

Sin pregunta de por medio, se refirió al tema cuando opinaba de las protestas de los grupos de bandas en Mazatlán, Sinaloa, ante la protesta de un hotelero que se quejaba de la música en las playas.

El presidente recordó las protestas de bandas de música en Mazatlán. Foto: Especial

“No sé si nos vayan a castigar, porque ya me pidieron que bajáramos, sí, una conferencia mañanera, pero no le guste a Lorenzo Córdova”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

De la protesta de los grupos de bandas en Mazatlán, el presidente señaló que el pueblo es consciente y está defendiendo sus derechos.

“Entonces quisieron prohibir lo de las bandas y los músicos se opusieron, yo creo que porque de eso viven y también porque es una tradición de hace mucho tiempo, siglos, y por eso se movilizaron y lograron que se diera marcha atrás”, destacó.

Dijo que la propuesta de que ya no tocaran en la playa las bandas, fue de un grupo de hoteleros y no de la autoridad local.

“Hubo música como tres o cuatro días. Así está la gente, muy consciente. Lo que no está bien es lo de la violencia, eso no, la violencia no, pero que las bandas de Sinaloa o los músicos de las bandas de Sinaloa protesten, están en todo su derecho, nada más que no haya violencia”, afirmó.

AMLO muestra video durante su conferencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró durante su conferencia un video tomado de redes sociales en donde hay referencias a la elección del próximo 2 de junio.

En el video que se transmitió en el salón Tesorería de Palacio Nacional, una persona entrevista a usuarios en el Metro de la Ciudad de México, quienes opinan sobre el proceso electoral, la posibilidad de que Claudia Sheinbaum gane la elección, la inversión en ese transporte y la alianza con el Partido Verde.

“Qué nivel la gente y dicen los fifis de que el pueblo no existe, no sabe, que no está informado, el pueblo es sabio, entonces eso es lo que sucediendo, espero que no nos vayan a cepillar por esto, es que me sirve, ¡cómo la voy a dejar pasar!”, señaló el tabasqueño.

Dijo que este tipo de materiales en las redes sociales le ayudan mucho ante el embate de los conservadores.

“Ayuda mucho para que también nuestros adversarios ya dejen de estar en el amarillismo, nunca en la historia habíamos escuchado o visto en la televisión o leído en los periódicos tanta nota roja”, apuntó.

AMLO asegura que los conservadores están "desesperados"

El presidente señaló que los conservadores están desesperados porque no les salen las cuentas al inicio de las campañas estatales.

“Sí, bueno, pero lo que quiero es para toda la gente, todo esto con el propósito de vacunar hasta donde pueda ser efectiva la vacuna, ¿no? Por lo que viene, porque apenas están empezando las campañas estatales y pues a alguien no les están saliendo las cuentas y están desesperados”, apuntó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Pidió a los simpatizantes de su movimiento que no caigan en provocaciones.

“Están muy molestos y también no hay que caer en provocaciones. Si vienen caminando y los ve uno, se hace uno a un lado y nada más, ni siquiera mencionar nada, no decir nada, sino al interior decir, siga usted su camino. Pase, pásele, sí.

“Puede ser que hasta le digan, ¿por qué me ves así? Ofrezco disculpas. Siga usted caminando. Así, así, así. Y si hay que contestar, nada de insultos, argumentar, porque hay muchísima información. O sea, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, añadió.

