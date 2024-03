"Somos ciencia con conciencia": Claudia Sheinbaum

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pidió no caer en provocaciones tras el conflicto de manifestantes por los 43 de Ayotzinapa en Palacio Nacional. En conferencia de prensa, la aspirante al Ejecutivo federal manifestó no estar de acuerdo con lo ocurrido.

"Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto, yo creo que el Presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo en su mañanera, ya se les había informado. En realidad no hay que caer en ninguna provocación, porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o pudo haber intervenido la Guardia Nacional, y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión", explicó Sheinbaum.

Ciencia con conciencia y no ocurrencias es la propuesta de la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

En su sexto día de campaña celebró una conferencia de prensa, donde reiteró que ese planteamiento fue parte de su camino a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"Nosotros no somos de ocurrencias; nosotros somos de ciencia con conciencia. Así fue mi Gobierno en la Ciudad de México y así va a ser el Gobierno de la República", aseguró.

Atraer inversiones sustentables y que generen bienestar será el modelo económico del segundo piso de la Cuarta Transformación durante los próximos 6 años.

"Desarrollo sustentable y con bienestar, es el objetivo que tenemos para el siguiente sexenio'', señaló.

Aseveró que lo más importante para el futuro económico del país es reconocer que hoy México se encuentra en uno de sus mejores momentos para que llegue la inversión extranjera, y como muestra de ello ejemplificó la llegada de BMW a San Luis Potosí.

Incluso, hoy por la tarde visitó la planta de dicha empresa automotriz.

Sheinbaum estuvo acompañada de Manuel Velasco Cuello, coordinador de alianza; así como los candidatos al Senado de la República por Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez e Ignacio Segura Morquecho; la candidata por el PVEM al Senado, Ruth Miriam González Silva y los candidatos al Senado René Oyarvide y María Teresa Mendoza.

Asegura que el Gobierno federal ha atendido a los padres

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha atendido a los afectados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

"Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa, los ha recibido el presidente de la República en diversas ocasiones. Y es importante, se ha hecho un trabajo de mucha investigación sobre el caso Ayotzinapa, hay un reporte que, antes de salir el licenciado (Alejandro) Encinas hizo público que se puede conocer donde viene toda la información de toda la investigación que se hizo del caso", sostuvo.

Hoy por la mañana, manifestantes tuvieron un conflicto con la seguridad de Palacio Nacional, en protesta por la falta de una respuesta de los 43 desaparecidos.

Rita Ozalia y Manuel Velasco arropan a Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí

Villa de Reyes, San Luis Potosí.- Acompañada por Manuel Velasco, coordinador de Alianzas de su campaña; los candidatos al Senado Rita Ozalia Rodríguez e Ignacio Segura; la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, entre otros, Claudia Sheinbaum Pardo continuó sus actividades de campaña en San Luis Potosí.

Como una de sus apuestas en prevención de la salud, la candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, perfiló en materia de salud convertir a México en el país más deportivo del planeta y crear un Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar.

"Vamos a hacer un Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, ahí va a estar el IMSS, el ISSSTE, y el IMSS-Bienestar y a través de ese sistema qué vamos a garantizar, la atención primaria de la salud en los centros de salud; la atención en hospitales con estudios y, por supuesto, con medicamento gratuitos que ya inició la megafarmacia y ahora lo que tenemos que hacer es distribuir los medicamentos", sostuvo.

Vamos a ser el país más deportivo, dice

Como parte de su proyecto de gobierno 2024-2030 en la materia, la abanderada de Morena, PT y PVEM también apuesta a desarrollar un programa territorial de prevención primaria a la salud, con lo que se busca dejar atrás la diabetes y la hipertensión.

"Tenemos que aprender a no comer comida chatarra, que es lo que luego nos causa la diabetes y la hipertensión, hacer ejercicio para las mujeres, para los jóvenes, vamos a activar a todo el país. Vamos a ser el país más deportivo de todo el planeta, para ser un país sano, y lo vamos a hacer casa por casa, desde la primera edad hasta los adultos mayores", planteó Sheinbaum en una asamblea informativa con simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

Asimismo, con la experiencia adquirida en la Ciudad de México para la gestión de la pandemia por Covid-19, la candidata apuesta por un sistema único de salud pública en el cual se van a sumar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros.

"Hay quienes piensan que la salud también es una mercancía, que pague por la salud el pueblo de México, que tenga su dinero para pagar por la salud, nosotros no, pensamos que el acceso a la salud es un derecho, así que el presidente pero nosotros lo vamos a consolidar", dijo.

En materia de educación, Claudia Sheinbaum planteó la creación de más preparatorias y universidades, para brindar mayores oportunidades a los jóvenes.

Urge reforma al INE para evitar fraudes

La morenista reiteró que México está mejor que antes, pese a los señalamientos de la oposición. Asimismo, aseguró que durante años hubo fraudes electorales en el país, por lo que se requiere una reforma en el Instituto Nacional Electoral.

Tenemos que garantizar que nunca más haya fraudes electorales en el país, que se respete a los mexicanos y a las mexicanas al derecho a elegir a sus gobernantes. ¿Qué tenemos que hacer para que eso sea así? Tenemos que cambiar al Instituto Nacional Electoral, porque ese Instituto se gasta mucho dinero y no necesariamente garantiza la democracia.

La intención de la reforma electoral es que se elija a los Consejeros del INE a través del voto popular.

En el evento, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el senador Manuel Velasco y otros miembros del Partido Verde Ecologista de México. También Rita Rodríguez y Juan Ignacio Segura, aspirantes al Senado de la República.

¿Cuál es la agenda de Claudia Sheinbaum este 6 de marzo?

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" conformada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), está este miércoles 6 de marzo de gira por los estados de San Luis Potosí y Guanajuato.

El día de ayer la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunión con la población guanajuatense y compartió una fotografía en su cuenta de X con la leyenda "el pueblo de San Miguel de Allende, Guanajuato, ya despertó. Miren qué hermosa imagen, no solo por la Parroquia de San Miguel Arcángel, sino por las miles de personas que nos acompañan esta noche".