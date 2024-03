Leonel Serrato reconoce a Sonia Mendoza como candidata de Morena en San Luis Potosí

El delegado metropolitano de los programas sociales del Gobierno de México, Leonel Serrato Sánchez reconoció que la expanista Sonia Mendoza Díaz, diputada federal del PVEM y a quien se refirió como se “compañera amiga”, es la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para el municipio de San Luis Potosí.

Por ello dijo que, pese a que ganó la encuesta, optó por someterse a la designación, pero llamó a la ciudadanía a votar sólo por Morena y aplicar vacío electoral al PVEM y al PT.

Se somete a decisión pese a haber ganado encuesta

En una carta de cinco páginas publicada el fin de semana, quien fuera candidato de Morena en 2018 y del PVEM en 2021 y por tercera vez buscaba intentar ganar la Presidencia de la capital potosina, señala que pese a que le fue informado que él ganó la encuesta.

Sin embargo, basándose en sus consideraciones políticas, de conveniencia partidista, de rentabilidad electoral y “de otra índole", en acuerdo político la Comisión Coordinadora de la Coalición que integran Morena, PVEM y PT determinó que la excandidata a la gubernatura por el PAN y ahora legisladora federal por el PVEM será quien busque derrotar al priista Enrique Galindo Ceballos, quien busca la reelección y al emecista-navista Sebastián Pérez García.

Leonel Serrato calificó a dicho acuerdo como “la máxima virreinal y porfirista: Acátese pero no se cumpla”, lo cual acepta aunque asevera que las designaciones son legales pero no legítimas, per establece que “me someto, a esa determinación y le deseo éxito a la candidata designada, la compañera y amiga Sonia Mendoza Díaz.

Critica a PT y PVEM

En la misiva que hizo pública critica ampliamente al PVEM y al PT que asegura no existen en San Luis Potosí no existen y, en el caso del primero es la “Gallardía” que lo sostiene, pero que la alianza electoral con estos institutos políticos resta a la Cuarta Transformación, por lo que afirma “la solución final es votar por Morena” ya que con ello esos partidos “se irán al basurero de la historia junto con la derecha corrupta con quien se llevan tan bien”.