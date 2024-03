Lamenta IECM que campañas sean fuego cruzado de denuncias entre partidos y no una contienda de propuestas

Erika Estrada, presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló que existe un "fuego cruzado" de denuncias entre las fuerzas políticas de la Ciudad de México, las cuales podrán aumentar a partir de este domingo, cuando comiencen campaña los aspirantes a gobernar alcaldías y ocupar escaños en el Congreso local.

En entrevista con Salvador García Soto, en Heraldo Radio, la consejera electoral detalló que suman más de 500 denuncias recibidas por el Instituto Electoral capitalino relacionadas con el actual proceso electoral, de las cuales tan sólo en marzo se recibieron 345, siendo las más frecuentes por actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos, propaganda en lugares prohibidos y violencia política en razón de género.

Mal síntoma, que haya tantas denuncias

El Instituto atiende todas las quejas recibidas. Foto: Especial

Al respecto, consideró que no es un buen síntoma que haya tantas denuncias, pues exhibe que las reglas no están siendo claras o no están siendo observadas por los partidos, aunque también consideró que la denuncia de cada actividad realizada por los partidos de parte de sus contrincantes es una estrategia política y jurídica poco adecuada, pues lo único que genera es agotamiento a la autoridad, que se ve "empapelada" por cada señalamiento.

Sin embargo, garantizó que el árbitro electoral revisa cada caso con toda responsabilidad y cuenta con un micrositio en el que transparenta la totalidad de las quejas, para que los ciudadanos puedan ver quienes están denunciando qué hechos y pueda esto también servir como una guía para decidir por quién votar.

Llama a debate de ideas

Los candidatos a la Jefatura de Gobierno, en el primer debate. Foto: Especial

Por ello, llamó a que en lugar de hacer una competencia por ver "quien denuncia más", las campañas se vuelvan una contienda de ideas y propuestas, como las que se contrastarán en los debates restantes y cuestionó la pertinencia y utilidad de otras estrategias de comunicación, como las lonas con el rostro de los aspirantes.

Agregó que actualmente hay tres personas pidiendo el voto en la Ciudad de México, los candidatos a la Jefatura de Gobierno, pero desde el fin de semana habrá más de dos mil 300, cuando salgan a la calle los aspirantes a alcaldías y diputaciones, por lo que estimó que al proliferar las actividades públicas lo harán también las quejas.