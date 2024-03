Claudia Sheinbaum llama a empresarios a cumplir con obligaciones fiscales

Durante su gira de campaña en Nuevo León y previo a encuentro con empresarios, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que este sector debe pagar sus impuestos como lo hacen todos los mexicanos y no obtener condonaciones.

La exmandataria capitalina fue cuestionada sobre el caso del empresario, Ricardo Salinas Pliego, quien ha entrado en conflicto por el pago de 63 mil millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT). La exjefa de Gobierno de la CDMX no mencionó su nombre y señaló ante la pregunta que todos deben pagar sin excepciones.

La candidata apoya a AMLO en el caso Salinas Foto: Archivo

Además, Claudia Sheinbaum indicó la importancia de saber que estos recursos están siendo utilizados con transparencia y sin corrupción, lo que beneficia a todos los mexicanos.

Empresarios han cumplido con pagos

Claudia Sheinbaum señaló que la mayoría de los empresarios han cumplido con sus obligaciones hacendarias, aunque existen algunos casos.

"Los empresarios están pagando sus impuestos ya, hay algunos casos en particular, no debe haber condonaciones de impuestos, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar, en México así debe ser, así es”, destacó.

Claudia Sheinbaum mostró su postura sobre la condonación de impuestos Foto: Archivo

Asimismo, la ex jefa de Gobierno resaltó que ya no hay tanta resistencia para el pago y enfatizó que la condonación de los mismos no debe ser, ya que se debe dar lo que corresponde en México conforme a la ley, tal como se hace en todo el mundo.