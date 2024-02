Xóchitl Gálvez defiende a transportistas y pide mayor seguridad en las carreteras del país

Xóchitl Gálvez, demandó mayor seguridad en las carreteras del país y lamentó las injurias y acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió en contra de los transportistas, quienes se manifestaron ante la violencia que sufren durante los traslados.

En su Mañanera, Gálvez Ruiz rechazó que el jefe del ejecutivo califique como conservadores, oportunistas y corruptos a los transportistas, quienes, aseguró, ya están hartos de ser presa del crimen organizado.

Exigió seguridad en las carreteras Foto: Cuartoscuro

“Desgraciadamente, el presidente tiene el hábito de insultar a los ciudadanos que protestan o que no opinan como él. Los transportistas son personas que sólo quieren hacer su trabajo, sin las amenazas del crimen. Su Corcholata no va a tocar el tema e insiste con la mentira de qué México está mejor que nunca. La verdad es que las carreteras del país. Además de estar en mal estado. Muchas de ellas son territorio de la delincuencia”, expresó.

La abanderada presidencial de la coalición entre PRI, PAN y PRD dijo que, de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023, ocurrieron en promedio 765 hechos violentos al mes en las carreteras del país, lo que representa 25 hechos violentos al día, de los cuales, afirmó, “muchos de ellos han terminado en asesinatos”.

Comentó que en promedio, hay más de un crimen de las carreteras del país cada hora entre homicidios, robos y extorsiones, teniendo como pérdidas económicas alrededor de 19 millones de pesos diarios,

Gálvez Ruiz, también aseguró que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se reservó 11 mil millones de pesos asignados para el mantenimiento de las carreteras, que dijo, están en mal estado y con pocos vigilancia.

Expresó el apoyo a todas las victimas de la inseguridad en el país, especialmente a dos mujeres que vendían pollo y que fueron asesinadas en Temixco, Morelos, por no pagar el derecho de piso o extorsión.

La senadora panista con licencia, descartó la posibilidad de debatir con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre muchos temas importantes de la agenda nacional, “yo insistió pero el Presidente me tiene miedo, la verdad. Me encantaría, pero no lo va a hacer”.