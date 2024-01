PRI se queda con un sólo diputado en Puebla; renuncian cinco inconformes por alianza con PAN

Cinco de los seis diputados con los que contaba el Partido Revolucionario Institucional en Puebla renunciaron a la bancada tricolor, la cual quedó con un único integrante, el diputado Néstor Camarillo.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa los cinco diputados antes tricolores, quienes expresaron su inconformidad por las alianzas de su partido con el Partido Acción Nacional, mismo que acusaron que perjudican a su militancia.

“Anunciamos que los cinco integrantes del grupo legislativo del PRI, hemos tomado la decisión de convertirnos en un grupo sin partido al interior del Congreso. Con ellos, mandamos un mensaje a todos los que no se sientan identificados con el rumbo que ha tomado el PRI a que se unan a este importante esfuerzo”, anunció el legislador Jorge Estefan Chidiac.

Sigue leyendo:

PT rompe alianza con Morena en Morelos; postularán sus propios candidatos

Estas son las apuestas del PRI al Senado y San Lázaro

Quiénes fueron los que renunciaron

Además de Chidiac, renunciaron Laura Zapata Martínez, Juan Enrique Rivera Reyes, Norma Sirley Reyes y Adolfo Alatriste Cantú.

Los legisladores descartaron unirse a otra bancada sino crear una fracción independiente al interior del órgano legislativo poblano.

Reacciona dirigencia nacional

El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, quien este jueves estuvo en la entidad para ratificar como candidato al gobierno a Eduardo Rivera criticó a estos legisladores, quienes aseguró que querían ser candidatos en el PRI, pero querían trabajar “para el gobernador y para Morena”.

“Cuando van en las plurinominales están bien y cuando no van, no está bien. Aquí no hay chantajes ni presiones, qué bueno que ya no está en el partido, me da muchísimo gusto”, dijo.

Por su parte, Néstor Camarillo, el único priista que quedó en la fracción priista escribió a través de sus redes sociales: “Los que se fueron ya no estaban con nosotros. Aquí están mujeres y hombres comprometidos con Puebla y con México”.