Jorge “El Travieso” Arce se registra como candidato a diputado federal en Sonora

EL siete veces campeón del mundo en diferentes categorías de boxeo, Jorge Armando Arce Armenta, mejor conocido como “El Travieso” se registró este sábado como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) para competir por un distrito electoral de Hermosillo, Sonora.

Fue en las oficinas del propio PAN Sonora donde se realizó el registro de los aspirantes que competirán en las próximas elecciones para los distritos electorales del estado, donde Jorge "El travieso" Arce buscará encabezar la formula en el distrito Federal III de Hermosillo norte.

Registro por el PAN de Jorge El Travieso Arce en Sonora Foto: Especial

"El Travieso" está preocupado por México

Jorge “El Travieso” Arce comentó que se decidió incursionar en la política por la coalición Fuerza por México porque está preocupado por lo que está pasando en el país y en Sonora, con la violencia desbordada, falta de apoyo al campo, todos los apoyos retirados a las mujeres con las guarderías, abandono a las madres buscadoras.

Aseguró que así como peleaba arriba del ring, con coraje y dando todo, donde no se rajaba, así peleará también por los derechos de la gente y de los hermosillenses, primero para lograr la candidatura y luego ganar la elección para dar la pelea en la Cámara de diputados.

“Creo que la única forma de cambiar el país es empezando por cambiar uno mismo, así que por eso he decidido meterme. Y nada más quiero decirles que así como peleaba arriba del ring y que no me rajaba, así voy a pelear por los derechos de la gente”.

Foto: Especial

Junto a Jorge Arce se registraron Maritza Vázquez Mann en el distrito federal 1 con cabecera en San Luis Río Colorado y Eduardo Flores Moreno en el distrito federal 6 con cabecera en Cajeme.

