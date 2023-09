Morena en Yucatán: aspirantes dan razón de por qué son la mejor opción para encabezar la 4T en el estado

Este jueves, se dio a conocer a los aspirantes a encabezar para encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán, siendo tres mujeres y un hombre los seleccionados.

Se trata del exdelegado del Bienestar, Joaquín Díaz Mena; la senadora Verónica Camino Farjat; la diputada federal Rocío Barrera Puc y la legisladora Jazmín Villanueva Moo.

Al respecto, tres de los aspirantes estuvieron en entrevista exclusiva con Judit Díaz y Raúl Aranda en Heraldo Noticias Yucatán de El Heraldo Radio para dar a conocer su opinión y acciones que emprenderán en los próximos días.

Rocío Natalí Barrera Puc, es la actual diputada del Congreso de la Unión desde 2021 destaco que se siente "muy contenta" y afirma que se encuentra firme a los procesos que se realizan en Morena y la Cuarta Transformación.

Acotó que el quedar entre los seleccionados es parte de un trabajo "que hemos venido trabajando desde hace años en el movimiento" lo cual es una muestra de los resultados.

Destacó que ahora, el quedar en primer lugar entre las mujeres, es una gran responsabilidad lo que "significa que estamos haciendo un buen trabajo aquí en Yucatán".

El exdelegado Joaquín Díaz Mena destacó sentirse agradecido con la confianza de los consejeros, de los cuales 42 de 50 le otorgaron su voto, quedando en primer lugar.

Acotó que de ganar la encuesta, extenderá la "mano a todos los compañeros participantes".

"Porque es un proyecto que vamos todos y que si no me corresponde a mí encabezar también voy a sumar mi capital político a quien encabeza, lo importante es que no se vaya por la borda esta maravillosa oportunidad nunca antes vista de consolidar a la Cuarta Transformación en Yucatán"