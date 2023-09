Marcelo Ebrard y los militantes de El camino de México se reúnen con Ignacio Mier

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, se reúne la mañana de este miércoles con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Al encuentro que se desarrolla en un centro de eventos en avenida Coyoacán de la colonia Del Valle, asisten 32 diputados federales y la senadora Malú Mícher.

"Me invitó a mí y a mis compañeros diputados a reunirme con Marcelo, es mi carnal, a saludar, a ver que me invita a desayunar", dijo al entrar.

A las 08:07 horas llegó la Aleida Alavez, vicecoordinadora de los diputados de Morena, quien se retiró visiblemente molesta 8 minutos después. El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez señaló que que el encuentro es para informarle a Ignacio Mier que se conforman como bloque a favor del excanciller.

En tanto que Salma Luévano dijo que como grupo “marcelista” buscan la unidad y sin ruptura dentro del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Cada Quién tiene derecho dentro del mismo como en las familias hay a veces eso de yo con papá, yo con mamá, Y en este caso es igual Morena”.

El diputado Javier López Casarín (PVEM) comentó que después de formalizarse la asociación civil “El camino de México” definirán acciones para los siguientes días.

En tanto que el diputado Emmanuel Reyes enfatizó que buscan dejarle en claro al coordinador Ignacio Mier que harán uso de su derecho de asociación.

“Eso no implica de ninguna manera una corriente o una expresión al interior del partido”. Además, la diputada Selene Ávila aclaro que Alavez no estaba invitada al encuentro. La diputado Yeidckol Polevnsky dijo que se busca que no haya represalias contra los diputados que apoyan a Marcelo.

Ignacio Mier da su balance de la reunión con Ebrard

Ignacio Mier, coordinador de Diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) calificó como “una reunión de camaradería” el encuentro que sostuvo esta mañana con el excanciller Marcelo Ebrard y más de 33 legisladores en un inmueble ubicado en la Colonia Del Valle.

El legislador mencionó que se abordaron varios temas entre ellos las inconformidades denunciadas por el político ante la Comisión de Honestidad y Justicia; sin embargo, aseguró que su labor es mantener la unidad en el partido y por ello estar atento y escuchando a los diversos grupos que conforman el movimiento.

Por su parte el diputado Federal Emmanuel Reyes Carmona pidió a la Comisión celeridad en el resultado de las denuncias hechas por el exsecretario de Relaciones Exteriores, también los llamados “ebradoristas” refrendaron su compromiso y confianza con Ignacio Mier y aseguró que los legisladores que apoyan la asociación civil El Camino de México acompañarán al político por los recorridos que realice por el país

Marcelo Ebrard permanecerá trabajando al interior del número 931 de avenida Coyoacán en la Colonia Del Valle lo que resta del día y a decir de sus representantes el excanciller no brindará ninguna declaración.

No hay bloques en Morena: Ignacio Mier

Tras reunirse con Marcelo Ebrard y 33 legisladores que se asumen como “marcelistas”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de los Diputados de Morena, manifestó que solo es un grupo parlamentario y no hay bloques.

El legislador dijo que se ratifica que están en el proyecto de la transformación, y la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resolverá la impugnación

“En el caso de Morena respetamos, así nacimos, nacimos en el debate, en la discusión, en la discrepancia, pero siempre en la lealtad a los proyectos”.

Piden a Morena resolver las impugnaciones de Marcelo Ebrard

El diputado Emmanuel Reyes, representante de Marcelo a Ebrard, señaló que la decisión de que el ex canciller permanezca en Morena dependerá del resultado de la impugnación sobre el proceso interno.

“El estatuto es claro, no puede ir más de un plazo, esta parte tiene que ver que se resuelva con la posibilidad de que se resuelva con no más de 50 días, esto tiene que emitir una resolución evidentemente y nosotros hacemos un llamado a la Comisión de Honor y Justicia que actúe con muchísima responsabilidad, es decir que no solo es la petición de Marcelo, sino de un gran grupo de compañeros y compañeras activos del movimiento que estamos solicitando de manera muy puntual esta situación, esta inconformidad”, expresó

“Esa es una determinación que va a depender de Morena, Marcelo no va a renunciar a menos de que Marcelo diga otra cosa, la última palabra la tiene Morena”, apuntó.

En entrevista tras la reunión de Marcelo Ebrard con Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, Reyes explicó que se avanza en la agenda legislativa “hay que recordar que en este grupo, en el equipo de Marcelo, participan varios presidentes de comisión, somos siete presidentes de comisión”.

Destacó qué hay disposición de Ignacio Mier para dialogar, “a partir de ahora se marca una nueva ruta al interior del poder legislativo”.