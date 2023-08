Mario Delgado pide a las "corcholatas" respetar la veda del proceso interno de Morena durante la encuesta

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado para que la y los aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación, dirigentes, simpatizantes, militantes y funcionarios públicos se abstengan de realizar cualquier tipo de proselitismo durante el periodo de levantamiento de la encuesta en favor de alguno de los participantes en el proceso de definición interno.

“A partir de la medianoche de hoy se acabó el proselitismo, se acabaron los recorridos, se acabó cualquier tipo de actividad en favor de un aspirante, incluso en las redes. (…) Tenemos que respetar la veda. Ya no se pueden hacer declaraciones públicas respecto del proceso [o] en favor de un aspirante; se van a suspender ya los recorridos. No se pueden hacer asambleas informativas de los aspirantes. No se pueden revelar datos sobre los levantamientos”, subrayó.

En el marco de la Cuarta Consulta Nacional sobre el Proyecto de Nación 2024-2030, el dirigente morenista remarcó que, con la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, se marcará el final de la práctica histórica del “dedazo”.

“El 6 de septiembre se dará a conocer el ganador o ganadora y al mismo tiempo estaremos terminando con esa práctica histórica del ‘dedazo’. En lugar de que decida una persona es la gente quien va a decidir porque el presidente tiene una profunda convicción democrática pero, sobre todo, un profundo amor y respeto al pueblo de México y eso es lo que debemos preservar siempre en Morena”, subrayó.

El líder del partido guinda insistió en que ante todo, se respetará la voluntad de la gente para definir quién encabezará la Defensa de la Transformación, y garantizó que no habrá margen para ningún tipo de manipulación de los resultados.

“Quiero darle mi palabra a ustedes, al pueblo—con quien nos debemos— que nadie va a manipular la voluntad de la gente. Se van a hacer con mucha transparencia, con mucho profesionalismo las encuestas para que refleje lo que la gente quiere. (…) No hay ninguna posibilidad de manipulación, damos todas las garantías de que se va a respetar la voluntad del pueblo”, destacó.

Asimismo, Mario Delgado reiteró la importancia de la unidad en el movimiento de Transformación, por lo que pidió a los simpatizantes de cada aspirante a la Coordinación que se abstengan de descalificar a los otros participantes.

“No se vale descalificar a otros aspirantes, tenemos que hacernos todos corresponsables de la unidad. No se vale andar denostando, andar insultando. No se vale andar hablando mal de otro aspirante por quedar bien con el que simpatizan. No puede tampoco haber brigadas de apoyo o grupos organizados para hacer algún tipo de activismo”, concluyó.

“Se acabó el proselitismo”, Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, llamó a las “corcholatas”, militantes y simpatizantes de éstos, a respetar la veda interna que iniciará el primer minuto de este lunes 28 de agosto, “se acabó el proselitismo”, advirtió, no se podrán realizar reuniones o manifestaciones públicas tampoco en redes sociales, para iniciar con el levantamiento de las encuestas que definirán al coordinador nacional de defensa de la transformación con miras a la candidatura presidencial de 2024.

Durante su discurso, durante la cuarta “Consulta Nacional sobre el Proyecto de Nación 2024-2030”, el líder morenista, recordó que este domingo se terminan los recorridos y asambleas informativas de los seis aspirantes a ocupar la coordinación nacional de defensa de la 4T.

“Estamos haciendo un llamado a todas las diligencias, a todos los simpatizantes del movimiento, a que respetemos esta veda, por supuesto también a la y los aspirantes, que ya dejemos que se levanten las encuestas”, señaló Delgado.

Detalló que a partir de este lunes “nadie puede hacer ningún tipo de proselitismo, ni siquiera en las redes. Ahí tenemos que ser muy disciplinados para guardar todos y todas la unidad y no difundir, porque seguramente habrá encuestas que publiquen los medios en estos días, no las difundamos, no las repliquemos. Ya eso no se puede hacer a partir del día de mañana”, recalcó.

En este contexto, recordó que se debe coadyuvar y ser responsables de la unidad del partido, por ello no se permite descalificar a otros aspirantes, denostar, insultar, hablar mal de otro aspirante por quedar bien con otro.

“No puede tampoco haber brigadas de apoyo o grupos organizados para hacer algún tipo de activismo o proselitismo, eso ya se acabó. A partir de mañana nadie puede hacer ningún tipo de proselitismo, ni siquiera en las redes”, advirtió el dirigente.

Con Información de Elia Castillo