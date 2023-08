Manuel Velasco está concentrado en defender el proyecto

A once días de que concluya el periodo de recorridos informativos por el país, el joven aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco Coello, aseguró que está cerrando fuerte con un crecimiento sostenido a nivel nacional y concentrado al 100 por ciento en defender el proyecto de transformación que se ha construido durante estos casi cinco años.

Desde el majestuoso Lago de Chapala donde sostuvo una reunión con empresarios, Velasco Coello fue enfático al señalar que frente a la recta final de la contienda se debe mantener la calma.

“Hay que serenarnos, mantener la calma, hay que privilegiar mantenernos unidos y defender el proyecto, los logros de estos 5 años, tanto las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión como los logros de la administración de gobierno”, declaró.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para plantear una agenda nacional" Créditos: PVEM

Reiteró que no se va a distraer en dimes y diretes y estará poniendo toda su atención y concentración en su segunda vuelta de recorridos por el país y en seguir formulando planteamientos a las necesidades de la gente.

“Nosotros no nos hemos enfrascado en pleitos ni con los de adentro ni con los de afuera, estamos concentrados en lo nuestro, porque eso no ha dado buenos resultados”, indicó el Senador de la República con Licencia quien reveló que al iniciar la competencia tenía cerca de 13 por ciento de conocimiento a nivel nacional y tras 10 semanas ahora cuenta con cerca del 40%.

Aseguró que sus asambleas han venido creciendo en número de participantes, pues resaltó que está conectando con la gente en muy poco e hizo énfasis en que incluso visitó la ciudad de Los Ángeles en California invitado por los inmigrantes mexicanos quienes le transmitieron sus planteamientos y propuestas.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para plantear una agenda nacional y además incluir el tema migratorio con nuestros connacionales”, manifestó.

Manuel Velasco realizó una segunda gira por el estado de Jalisco donde se reunió con empresarios encabezados por Juan Carlos Montes, CEO de la empresa mexicana “Dulces Montes”, antes quienes se comprometió a ser un aliado del sector empresarial al que calificó como columna vertebral del desarrollo económico del país.

Antes, recorrió una parte de la cuenca del Lago de Chapala desde donde se pronunció por incrementar la inversión en programas ambientales dirigidos a preservar las áreas naturales ubicadas en los ríos y lagos de toda la República Mexicana.

“El Lago de Chapala es el más extenso del país y presta servicios ambientales invaluables, por eso necesitamos intensificar acciones para conservar estos ecosistemas, reforestarlos, sanear el agua y regular las actividades agropecuarias junto a los productores del campo”, aseveró.

SIN TREGUA A LA DELINCUENCIA

Por otro lado, el joven aspirante a representar al movimiento de transformación puntualizó que no debe haber tregua contra la delincuencia.

“Lo he dicho con mucha claridad, mano firme, mano dura, no debe haber tregua contra la delincuencia y de manera coordinada con el mando único a nivel nacional para que no existan esfuerzos aislados entre las policías municipales, estatales y federales”, asentó.

Explicó que su planteamiento es para que haya un solo mando a nivel nacional acompañada de campañas de prevención, rescate del tejido social construyendo espacios deportivos, con programas de participación ciudadana para cuidar la calle y acciones de cultura de la paz como el canje de armas.

Destacó la urgencia de proteger el medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales con los que cuenta Jalisco, como es el caso del lago de Chapala, el cual, afirmó, es la principal fuente de abastecimiento de agua de la zona conurbada de Guadalajara, dijo que por ello es indispensable preservarlo, no sólo como un gran atractivo turístico, sino por los servicios ambientales que presta.

Detalló que el Lago de Chapala enfrenta desafíos similares a los que enfrentan las diversas cuencas del país, por lo que planteó: trabajar de la mano con los productores del campo para implementar prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente; invertir en plantas de tratamiento de aguas negras; intensificar las campañas de reforestación en la cuenca para activar la recarga natural; implementar programas de conservación a través del programa de Pago por Servicios Ambientales, y por último, fortalecer las campañas de concientización para que la basura no se vaya a la cuenca y usar menos plásticos.

Manuel Velasco realizó una segunda gira por el estado de Jalisco donde se reunió con empresarios encabezados por Juan Carlos Montes Joshton.

Velasco realizó una Asamblea Informativa en la ciudad de Zapopan donde estuvo acompañado por Luis Munguía, coordinador estatal; Claudia Delgadillo, diputada federal; Toño Ramírez, coordinador electoral; Luis Galván, coordinador del Verde en Jalisco; Ángeles Arredondo de Tlaquepaque; y Cleopatra Sandoval de Zapopan.

dhfm