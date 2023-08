Cámara de Diputados tendrá nuevo presidente: aceptan la renuncia de Santiago Creel

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la renuncia de Santiago Creel como presidente de órgano de gobierno. En tanto, este martes solicitará a la Comisión Permanente licencia indefinida a su diputación para seguir en el proceso interno del Frente Amplio por México.

“El día de hoy convoqué a una reunión de Mesa Directiva para presentar un acuerdo; el acuerdo ya ha sido votado para que se aceptase mi renuncia al cargo como presidente de la Mesa Directiva. Esta renuncia se materializará y tendrá pleno vigor, legalidad, en el momento que se apruebe la licencia que ya suscribí”, anunció en conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro.

En tanto, este martes la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votará y resolverá sobre su solicitud de licencia, y una vez que esto suceda la diputada Noemí Berenice Luna Ayala del PAN, asumirá el cargo de presidenta en funciones de la Mesa Directiva.

Señaló que es un proceso breve que concluirá el 3 de septiembre, pero dijo, que se trata de un arduo trabajo. Foto: Cuartoscuro

“Estoy muy contento de poder cerrar este ciclo, y lo he cerrado cuando he considerado que las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados. Estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo”, explicó.

Señaló que es un proceso breve que concluirá el 3 de septiembre, pero dijo, que se trata de un arduo trabajo, entre ellos los cinco debates que iniciarán el 17 de agosto en el que participarán los tres finalistas que pasen a la tercera etapa. “Por lo tanto, no era lógico ni ético que, teniendo esta carga de horas al día, se las dedicara al proceso y no a la Cámara. Creo que era el momento justo”, agregó.

Creel subrayó que hasta el último día cumplió a cabalidad con las funciones en la presidencia de la Mesa Directiva y aseguró que la diputada Luna Ayala asumirá el cargo honrando a la Cámara De Diputados.