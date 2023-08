En cumplimiento a medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE), la Presidencia de la República, encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), bajó este lunes 31 de julio, de su canales oficiales en YouTube, la conferencia de prensa mañanera del 26 de mayo.

En esta mañanera, como se le conoce al espacio de comunicación, el mandatario mostró dos encuestas en donde se ve que Morena y los partidos aliados tienen mayoría en las preferencias electorales para la elección del próximo año.

En los canales de YouTube de AMLO, Cepropie y Gobierno de México ya no es posible consultar la mañanera del 26 de mayo, luego de la orden que emitió el INE.

En los canales de YouTube de AMLO, Cepropie y Gobierno de México ya no es posible consultar la mañanera. Foto: Gobierno de México

INE le “da cuello” a la mañanera de AMLO

El viernes 28 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió, por unanimidad de votos de sus integrantes, eliminar material de la mañanera del 26 de julio, luego de una queja del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en la que denunciaron a AMLO por emitir declaraciones índole político-electoral.



“El colegiado concluyó que el Titular del Ejecutivo Federal emitió expresiones que podrían afectar la equidad de la próxima contienda electoral, lo que justifica la adopción de una medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva. Se ordenó al Presidente de la República abstenerse de hacer manifestaciones o comentarios sobre temas electorales, en cualquier modalidad o formato, para asegurar su imparcialidad y neutralidad. Esto se hace con el objetivo de evitar que la conducta denunciada se repita en lo futuro”, determinó.

AMLO exhibió dos encuestas en las que Morena y partidos aliados tienen la mayoría de la intención del voto para la elección de 2024. Foto: Cuartoscuro

La mañanera de las encuestas de Morena

Por ello, ya no posible consultar la mañanera del miércoles 26 de julio en la que, pese a la prohibición expresa del INE y al amparo de su sección “No lo digo yo”, AMLO exhibió dos encuestas en las que Morena y partidos aliados tienen la mayoría de la intención del voto para la elección de 2024.

“Y ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada; al contrario, parafraseando a Juárez, diría: el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, dijo el mandatario tabasqueño ese día.

Después, leyó una de las encuestas: “‘Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría?’ Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19%. Movimiento Ciudadano 7% ¿Cuánta es la diferencia? 30”.