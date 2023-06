Adán Augusto López le dice adiós a la Segob, anuncia qué día será su renuncia

Tal como lo marcaron las reglas del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional para elegir a su próximo candidato a la Presidencia, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció que su renuncia al cargo se hará efectiva el siguiente viernes.

Esta declaración de intención la hizo el funcionario después de la reunión que sostiene el gabinete presidencial con el mandatario Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

No sabe quién lo reemplazará

“Yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal”, expresó tras reunirse con el presidente.

Dijo que no sabe quién lo sucederá en el cargo ya que estuvieron reunidos con los consejeros electorales del INE, encuentro que calificó de histórico. López Hernández adelantó que iniciará sus recorridos por el país en un estado del pacífico.

De acuerdo con lo acordado por el partido, el exfuncionario podrá proponer dos casas encuestadoras como los otros interesados en el proceso. De estas se seleccionarán por sorteo a cuatro y además se llevará a cabo un estudio de opinión más por parte del partido fundado por López Obrador.

Habló con los consejeros del INE

Con esto, el político dejará la encomienda que le fue encargada por el titular. del Poder Ejecutivo desde el 26 de agosto de 2021. El funcionario se encargará de promover su imagen durante los próximos días a fin buscar ser el mejor posicionado en las cinco encuestas que realizará Morena. Refirió que una consejera electoral expresó su inquietud sobre la gira que iniciarán las corcholatas este lunes.

“Dijo que ella tenía la inquietud, que la dejaba ahí en la mesa, se le escucha atentamente, el presidente le dijo que no comparte la visión, pero que en todo caso ellos son las autoridades electorales”, apuntó.

Rechazó que realizará actos anticipados de precampaña ni de campaña, “yo lo que haré es participar en un proceso, llamémosle así, que contempla el estatuto y aquí si fue aprobado por unanimidad en el Consejo político nacional de morena”.



El secretario se encargó de encabezar la mañanera en varias ocasiones. FOTO: Presidencia.

¿Cuáles son las reglas que definió Morena?

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, el cual estableció una serie de normativas que los aspirantes se comprometieron a respetar. Éstas, aseguró Mario Delgado, servirán para definir en igualdad de condiciones al candidato a la Presidencia de 2024. Dentro de las especificaciones anunciadas se encuentran las siguientes.

Habrá un máximo de seis aspirantes evaluados, entre ellos dos que podrán ser propuestos por el PVEM y el PT.

Se harán cinco encuestas en total.

Todos los interesados para ser seleccionados en el proceso deberán renunciar antes del 16 de junio.

Los resultados se sabrán el 6 de septiembre.

Todos los participantes se comprometen a firmar un acuerdo para respetar el resultado.

Ninguna de las "corcholatas" deberá realizar alianzas con grupos políticos, económicos o con el crimen organizado.

No se podrán usar recursos públicos para la difusión de sus imágenes.

El secretario de Gobernación busca convertirse en el líder de México. FOTO: Presidencia.

¿Quién es Adán Augusto López?

El secretario de Gobernación tomó las riendas de la dependencia en agosto de 2021después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió dejar su cargo como gobernador de Tabasco, el cual ganó en las elecciones de 2018. En su lugar dejó a Carlos Merino, quien actualmente está por terminar su mandato, una vez que concluyan las elecciones de 2024.

Adán Augusto López fue elegido para administrar la entidad con el 61.37% por ciento de los votos posibles en los comicios, como abanderado de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Desde entonces se encargó de revisar los trabajos de construcción de la Refinería Olmeca, uno de las obras prioritarias de la gestión de AMLO.

Este triunfo llegó al funcionario tras su separación con el Partido de la Revolución Democrática en 2014. Desde entonces se sumó a las personas que fundaron el Movimiento de Regeneración Nacional junto a López Obrador.

Anterior a esto, fue diputado local plurinominal de 2007 a 2009. Después de esto logró ser el diputado federal de Tabasco, cargo que ocupó hasta 2012. Previo a dicha experiencia se desarrolló como diputado local de representación proporcional con el PRD, partido con el que también había buscado, sin éxito, la presidencia municipal de Villahermosa en 2003. Sus inicios se dieron en el PRI, partido en el que militó desde principios de los 90 hasta el 2000.