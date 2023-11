Laura Haro se registra como precandidata a la gubernatura de Jalisco

Laura Haro, quien hasta ayer fue la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se registró hoy como precandidata a la gubernatura de Jalisco.

Con la palabra empeñada de regresar al PRI, a través de la alianza del Frente Amplio por México, a Casa Jalisco, dijo en su discurso en la sede estatal de este instituto político que la militancia está comprometida para apoyar a Xóchitl Gálvez, la precandidata a la presidencia de México de esta Alianza.

Al referirse a morena, señaló que no se debe permitir que llegue "la destrucción, el desorden" a Jalisco

¿Qué busca Laura Haro para Jalisco?

"No podemos vivir en un país y en un estado que se diga que todo está bien y de buenas, no podemos seguir permitiendo gobiernos déspotas, gobiernos que han sido signo característico, permanente y diario, la soberbia, la falta de empatía, porque no podemos vivir en un estado donde quienes gobiernan se escondan detrás del escritorio, porque no podemos vivir en un estado que dejó de lado ese gran liderazgo que si habíamos consolidado de la mano de un gran gobernador, que si extrañamos de Aristóteles Sandoval, porque no podemos decir desafortunadamente que el presente, que el presente es mejor que el pasado, ojalá lo fuera", dijo ante simpatizantes, representantes populares de organizaciones aliadas al tricolor y militantes que se dieron cita para acompañarla.

En un ambiente festivo, con banderas tricolores, banda y matracas, gritaron al unísono "¡Gobernadora, Gobernadora!", dejando de lado el clima fresco que sorprendió este miércoles a los tapatíos.

Laura Haro añadió que las y los jaliscienses "no podemos seguir viviendo en un estado que es número uno en desapariciones, en feminicidios, porque no podemos permitir que los gobernantes digan que las personas en este estado desaparecen por gusto y que sigan minimizando la crisis de inseguridad, porque no podemos normalizar estar consumiendo agua sucia, porque no podemos normalizar el no tener servicios públicos, porque no es digno que las mujeres salgamos a la calle y salgamos con miedo".

No se debe permitir que llegue "la destrucción, el desorden" a Jalisco

Aprovechó también para criticar severamente los mensajes oficiales a través de las redes sociales que suele hacer el actual gobernador del Estado y su contrincante, el precandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

"Ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de gobernantes que, a través de un show, a través de ser cómicos, a través de la facilidad de las redes sociales, de la comodidad del Instagram y del Facebook, todo el día sonrían porque lo único que saben hacer es entender la política como un negocio y como un juego, y eso no lo podemos permitir".

Al referirse a morena, señaló que no se debe permitir que llegue "la destrucción, el desorden" a Jalisco, y lo calificó como un régimen destructor.

Reconoció que hay priistas que han traicionado a este instituto político para dejar sus filas e irse a otros partidos políticos, principalmente a Morena, sostuvo que quienes están de ese lado "representan lo peor, lo peor de la política, porque gracias a ellas y a ellos, hoy, hoy claro que vivimos un desprestigio, porque no se cansaron, no se cansaron de hacer negocios en la oscuridad a costa de nuestras siglas, pero eso, eso la gente lo sabe, la gente sabe quiénes somos cada quien, la traición siempre les acompañará y no hay peor defecto de una persona que ser malagradecidos".

La aspirante retó a sus contrincantes a buscar "algo turbio" porque aseguró que no lo van a encontrar.

"Yo no tengo un solo negocio con estos gobiernos, no tengo una sola persona en la nómina, a mí no me van a doblar, a mí me sobra algo, que ellos no tienen, a mí me sobra decencia, a mí me sobra convicción, a mí me sobra lealtad demostrada, porque cuántas veces, cuántas veces los que estamos aquí, a cuantos de nosotros no nos han hecho ofrecimientos bien importantes, a cuantas y cuantos de nosotros no nos han propuesto cambiar de piel como viles serpientes, un día los vemos de verdes, al día siguiente de morenos, luego medio naranjados y luego pálidos, porque son una vergüenza, a cuantos de nosotros no nos han ofrecido diferentes cargos, con tal de colocarnos y de tomar nuestra cabeza como un vulgar trofeo".

Finalmente, agradeció a quienes le acompañaron de diversos municipios y les pidió su apoyo para trabajar en su aspiración.

