Luisa María Alcalde: Guardia Nacional vigilará el proceso electoral en 2024

Al arrancar su comparecencia en el Senado, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde resaltó que en la actual administración se ha desterrado para siempre el autoritarismo, corrupción, fraude electoral y prácticas ilegales que antes tenía el gobierno.

En la intervención de los senadores de todas las bancadas, se reconoció la labor de Alcalde en su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que logró eliminar la subcontratación ilegal, la relación laboral del T-MEC, entre otros temas.

La funcionaria pública acudió a la Cámara alta a comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Labores del gobierno federal, donde sostuvo que, en cinco años, la Segob se ha replanteado por completo en la vida pública de México, adquiriendo una dimensión muy distinta a la que mantuvo por décadas.

“Ya no es una institución que reprimía el disenso y los reclamos sociales, hoy es la dependencia encargada de garantizar las libertades, derechos y participación democrática, espacio donde se construyen acuerdos complejos y se sesiona para cumplir amnistías y se encargada de la búsqueda de desaparecidos”, resaltó.

México trabaja contra la desaparición de personas

Durante los primeros 20 minutos de intercepción, Alcalde habló de los desaparecidos y sostuvo que la Comisión Nacional de Búsqueda ha aumentado su hasta en un 134 por ciento, además de que se prevé duplicarlo en el año 2024.

Asimismo, se tienen 32 comisiones estatales de búsqueda y el centro nacional de identificación humana, para darle seguimiento a las personas no identificadas, así como la organización de más de 4 mil 600 jornadas de búsqueda en campo en 30 estados del país.

Luisa María Alcalde destaca la labor sobre el caso Ayotzinapa

En cuanto a la Comisión de la Verdad de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la titular de Gobernación aseguró que ahora se sabe que los estudiantes no formaban parte del crimen organizado, además que agentes estatales y autoridades del más alto nivel participaron en la fabricación de la verdad histórica.

Detalló que son 132 personas detenidas, entre ellos 41 integrantes de la delincuencia organizada, 71 policías, tres altos funcionarios de FGR, un ex secretario estatal, un exalcalde del Iguala, Guerrero, y 14 elementos del Ejército. Ahondó que existen tres solicitudes de extradición de personas que están en Israel y Estados Unidos, entre ellos Tomás Zerón, acusado de tortura.

Se ha actuado contra la violencia de género

En cuanto a la violencia de género, indicó que se invierten recursos significativos para eliminar el flagelo, pues cerca de 4 mil 290 millones de pesos se destinan en programas dirigidos a combatir la violencia, es decir un aumento real del 47 por ciento comparado con 2018.

Precisó que la tasa de feminicidios disminuyó en 30 por ciento, y los homicidios dolosos de mujeres son 6 por ciento menos que en 2022.

Alcalde afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no utiliza el poder del Estado para callar a la disidencia, sino que se protegen a los periodistas y defensores de derechos humanos. Mil 750 millones de pesos para proteger a periodistas. 603 periodistas, mil 181 defensores de derechos humanos, y el resto protegidos indirectos.

Guardia Nacional vigilará el proceso electoral

El gobierno federal alista un plan de despliegue de la Guardia Nacional para garantizar un proceso electoral ordenado y pacífico en 2024, así como garantizar la seguridad de candidatos.

Así lo informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, durante su comparecencia en el Senado de la República donde indicó que hay una coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad, lo institutos electorales nacional y estatales, fiscalías y otras dependencias para asegurar que el proceso electoral federal y en los nueve estados con elecciones de gobernador haya seguridad para los participantes y los votantes, además de que se privilegie el respeto a la decisión de la ciudadanía.

“Estamos trabajando en instrumentar estas mesas de coordinación con los gobiernos de los estados, con el Instituto Nacional Electoral, con fiscalías generales y las estatales, también la posibilidad de tener acciones intercambio de información y la presencia de la Guardia Nacional, ya estamos coordinándonos y consideramos que estas acciones nos van a ayudar a garantizar el proceso pacífico”, indicó.

Durante casi cinco horas, la funcionaria compareció como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, donde subrayó que habrá paz en el proceso electoral 2024, pues afirmó que la cuarta trasformación demostrará que “hemos desterrado para siempre el autoritarismo, la corrupción, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado”.

Durante la comparecencia, senadores de oposición criticaron la estrategia de seguridad del gobierno federal y pidieron dejar de militarizar la seguridad en el país.

Sin embargo, Alcalde Luján cuestionó que cómo se puede cambiar una estrategia que después de cinco años de gobierno está dando resultados.

Enumeró que en cinco años han bajado 24 por ciento la incidencia delictiva, 80 por ciento los secuestros en el país y, según datos del INEGI, bajaron en 9.7 por ciento los homicidios.

“Cómo cambiar la estrategia de seguridad si hoy estamos teniendo estos resultados”, indicó.

Incluso en ese momento, la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, cuestionó esas cifras, pero la titular de Gobernación reviró que respeta la opinión de la panista, pero no la comparto, “pero no solo no la comparto yo sino la mayoría de los mexicanos, pues son los indicadores con las encuestas que se hacen en territorio sin distingo partidista”.

