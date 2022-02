Candidatos del PAN y la coalición tienen posibilidades de ganar las elecciones en todos los estados: Marko Cortés

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, aseguró que gracias a la elección en unidad de sus candidatos en la coalición entre PAN-PRD-PRI actualmente tienen posibilidades de ganar las gubernaturas en todos los estados.

En entrevista para Heraldo Media Group en “Noticias de la mañana” con Mario Maldonado, afirmó que en Aguascalientes, Hidalgo y Quintana Roo han tenido un incremente exponencial en las preferencias de los ciudadanos.

"El escenario para el PAN y la coalición ha mejorado exponencialmente, hemos logrado transformar la difícil realidad que hace cuatro meses se tenía", expresó.

Contrastó la situación que se vive en Morena, quienes en varios estados traen fuertes confrontaciones, por lo que insistió en que existe la gran posibilidad de ganar en varias de las elecciones que se celebrarán en el país.

Detalló que rumbo a los comicios presidenciales de 2024 en el PAN tienen varias cartas fuertes. "He hablado con Ricardo Anaya y le he dicho que si la justicia actúa de manera adecuada, él es una gran carta para la Presidencia. También he dialogado con Mauricio Vila, quien es muy querido en Yucatán; pero también contamos con perfiles como el de Mauricio Kuri, Maru Campos, Santiago Creel, y así te podría decir que en Acción Nacional hay varios que están levantando la mano para contender", señaló.

Cortés dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo un uso faccioso de la Fiscalía General de la República (FGR), esto con relación a la investigación en contra de Ricardo Anaya, pero "esto es un distractor más del presidente, no quiere que recordemos las casonas de Houston".

Aseveró que la FGR sólo actúa contra los opositores y protege a los cercanos, parientes y amigos del presidente López Obrador, cuando se han presentado diversas denuncias de corrupción y se ha hecho nada.

Por otro lado, habló de que el PAN únicamente apoyará una reforma eléctrica en la que se garantice que los mexicanos pagarán menos en su recibo de luz, que no haya un retroceso y no se impulse un monopolio a través de la CFE, "sólo si aprobaríamos la reforma".

