IEPCJ entrega constancias a presidentes electos de Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapotlanejo

En las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), se entregaron las constancias a los presidentes electos del Partido Movimiento Ciudadano: Citlalli Amaya, de San Pedro Tlaquepaque; Ricardo Morales Sandoval, de Zapotlanejo y Salvador Zamora Zamora, presidente reelecto de Tlajomulco de Zúñiga.

"Lo que estaremos haciendo en este momento es otorgarles su constancia, es un compromiso que hicimos con las representaciones partidistas y aquellas candidatas y candidatos, hoy, ya presidentes y presidentas ya electos, tendrán la oportunidad de recibirla y con gusto atendemos esta solicitud", señaló el consejero presidente del Instituto, Guillermo Alcaraz Cross.

Tlaquepaque: Comprarán patrullas y reforzará seguridad pública

Citlalli Amaya, presidenta electa de San Pedro Tlaquepaque, dijo que "este es el logro de la voz de los ciudadanos que hicieron valer su voto y que la historia está por iniciar a partir de octubre".

El primer compromiso de Amaya será bajar los índices de inseguridad en el municipio y por eso comprará cien patrullas en los primeros tres meses de su administración y pondrá en marcha unidades móviles de prevención y atención a delitos en colonias donde se han detectado incidencia de delitos como la parte alta del Cerro del Cuatro, Buenos Aires, Mezquitera o Francisco I. Madero.

El llamado que hizo para el candidato de Morena, Alberto Maldonado Chavarin, quien ha recurrido a tribunales para impugnar la elección, es que trabajen en unidad porque los habitantes de este municipio así lo requieren y se necesitan de las distintas ideas y compromisos.

"El resultado está ahí, son los ciudadanos quienes ya decidieron cuál es el rumbo de San Pedro Tlaquepaque, ya se hizo un voto por voto, ya ganamos en las urnas y ahora hay que respetar la decisión del pueblo y para ello trabajar en conjunto… no hay ningún temor, sabemos el cariño que la gente nos tiene y no me da ningún temor y yo estoy muy contenta, este es el logro no de una persona, sino de una causa y esa causa se llama democracia".

Insistió que Maldonado Chavarin se encuentra en una fase de negación que es natural luego de no ganar en la elección.

Tlajomulco: Va por proyectos como la coordinación de seguridad y L4

Salvador Zamora Zamora, presidente reelecto de Tlajomulco de Zúñiga, dijo que hay proyectos que se deben concluir y que será su primer compromiso el concretar la gestión y abastecimiento del agua, la recuperación de la vivienda abandonada, y otros para atender temas de fondo como el de seguridad y reforzar la coordinación con instituciones federales y estatales.

Uno de los temas que se trabajan son los relacionados con la movilidad, el conectar la zona sur con la zona metropolitana y se mantendrá la gestión para concretar la Línea 4 del Tren Ligero, con o sin recursos del Gobierno Federal, se concretará con el modelo metropolitano de transporte, insistió; defender el Bosque de La Primavera y el saneamiento de la Laguna de Cajititlán e impulsar el Centro Universitario de Tlajomulco para los estudiantes de este municipio.

"Tlajomulco sigue siendo la cuna de este Movimiento (Ciudadano) que hoy ha crecido, no solamente en el Estado sino a nivel nacional, se confirma que Tlajomulco, en la quinta administración que está por iniciar, sigue siendo la cuna de nuestro Movimiento".

En septiembre presentará su gabinete para la siguiente administración que encabezará y que inicia a partir del mes de octubre y dijo que en cuanto se lo permita la ley, estará retomando su trabajo al frente de la actual administración.

Zapotlanejo: Preparado para enfrentar impugnación de Morena

Ricardo Morales Sandoval, presidente electo de Zapotlanejo, al recibir la constancia agradeció la responsabilidad que le da el ganar esta elección y al equipo de trabajo así como a la población de este municipio que lo eligió y reconoció el trabajo de todas las autoridades electorales y quienes estuvieron en las urnas vigilando el voto como observadores.

"Es una elección histórica, en la historia de Zapotlanejo jamás se había llevado una elección tan cerrada, estamos preparados para trabajar, pero también estamos preparados junto con nuestro equipo de abogados si Morena impugna, que está en su derecho de poder hacerlo, vuelvo a repetir, soy un respetuoso de las instituciones, soy un respetuoso de la ley y ellos al final van a tomar la decisión", comentó ante la diferencia de seis votos con el aspirante de Morena, Gonzalo Álvarez Barragán quien ya ha mostrado la intención de impugnar la elección.

Se dijo tranquilo también luego de que se contó voto por voto y casilla por casilla, y que ya fue validada la elección por las autoridades electorales. Añadió que aunque ya se ha reunido con otros actores políticos del municipio quienes le han mostrado su respaldo, con el aspirante de Morena no lo ha hecho porque no lo conoce y no tiene arraigo en el municipio.

"A esta persona, desgraciadamente no tengo el gusto de conocerlo, no ha estado en Zapotlanejo y no está inmiscuido dentro de la sociedad de Zapotlanejo; con él, quisiera tener un acercamiento, platicar con él, vuelvo a reiterar que con los demás candidatos ya he platicado porque son gente que quieren, aman el municipio y sobre todo tengo una gran relación con ellos".

Destacó que confía en las instituciones y que espera que ser hermano del boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez no influya en la decisión de hacer válida la decisión de los habitantes de este municipio. "Con todo respeto lo digo, yo creo que si no hubiera tenido el título del hermano del Canelo, es una persona que tiene muy poco arraigo en el municipio, esa es una realidad".

Por Mayeli Mariscal

RMG