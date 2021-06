Ricardo Monreal: “No voy a ser recipiendario de las decisiones erráticas que se cometieron”

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, quien fue señalado de ser el responsable de la derrota del partido en las elecciones del pasado 6 de junio en la Ciudad de México, respondió que no será recipiendario de las decisiones erráticas que se cometieron, aseguró en entrevista con Sergio y Lupita por el Heraldo radio.

El coordinador de los senadores morenistas indicó que tienen que buscar a un chivo expiatorio en otro lugar y que él no tiene acción de carácter partidista en la CDMX. Dijo que en la parte del Valle de México que perdió Morena se alejaron de muchas personas y hubo desatenciones.

Señaló que en la Ciudad de México los electores no tienen dueño, los votos en la pasada elección fueron libres y conscientes, afirmó que si hay alguna parte del país con mucha politización y conocimiento es dicha ciudad, pues desde 2004 reside en la capital del país y se ha dado cuenta de ello.

Arremetió que es un análisis muy simple decir que Monreal es el culpable de la debacle partidista en la CDMX, por lo que exhortó al partido revisar los resultados de la elección para identificar los puntos a atender.

Agregó que vislumbra un cambio profundo en el país, una revolución de conciencias que desde 2018 le permitió a la población ver que su voto cuenta, y aseguró que no hay santuarios electorales ni bastiones seguros, la gente revisa la actitud y la congruencia de las personas y de los partidos, “hay un despertar interesante”, acotó.

Asimismo envió un mensaje a los detractores que lo señalan como responsable de la derrota en la capital, para que busquen a un chivo expiatorio en otro lugar porque no va a prestarse para ello. Aseguró que no tiene el poder para torcer el brazo a los electores para modificar su voto en relación a su cercanía con la alcaldesa ganadora en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a quien conoce desde hace tiempo cuando integraba las filas morenistas.

Finalmente Ricardo Monreal anunció que en este preciso momento su atención y prioridad no están enfocadas en ser candidato para las elecciones presidenciales de 2024 a propósito de que el presidente López Obrador dio nombres de los posibles candidatos y no figuró el suyo.

“Me parece a destiempo (postularse como candidato), falta mucho espacio y ritmo político. Seguramente si deseo participar y si participo en el proceso lo haré en su momento. No me come la prisa, no me precipito. Me aprecio de conocer bien el ambiente partidista y conocer bien los movimientos políticos suscitados y en los que he estado participando en los últimos 40 años”, afirmó.

Escucha la entrevista completa aquí:

RMG