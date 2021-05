Lanza Ricardo Monreal operación cicatriz en Morena

A tres semanas de las elecciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila lanzó un llamado de unidad en Morena, sobre todo a los liderazgos que resultaron lastimados en la contienda interna, para cerrar filas y no dejar sólo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante 13 senadores de Morena y liderazgos en Puebla, donde presentó su libro "Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral", el líder de la bancada morenista en la Cámara alta pidió a los que creen en las fuerzas progresistas que, con un presidente de la República invariablemente distinto a cualquiera otro que haya pasado, "debemos cerrar filas con él (AMLO), no debemos dejarlo sólo".

El legislador zacatecano resaltó que nunca había habido una embestida mediática tan fuerte contra un presidente de la República en funciones, como la que ahora padece López Obrador.

Monreal habló primero desde lo local, ya que pidió a los liderazgos y personas que no resultaron electas como candidatos de Morena en Puebla, que sigan apoyando al movimiento.

Exhortó directamente a los senadores Alejandro Armenta (Morena) y Nancy de la Sierra (PT) que se sumen todos, ayuden como un solo equipo y llamen a la unidad, "incluso a los que resultaron lesionados con los procesos internos de selección de candidatos, nos hacen falta".

Reitera mensaje de unidad

El senador reveló que ha llevado ese mensaje a los morenistas en otros estados, y ejemplificó que él quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, y no pudo, pero ahora está en otra labor.

"No titubeen, nada de que ahora por aquí, no, es parejo. Nada de confundirse de que la derecha me convence más, no, no, no compañero, es un movimiento, no es una persona.

"No es un asunto de personas, es un movimiento, somos una corriente histórica, única en el mundo y los procesos de transmisión duran", expuso.

Aseguró que en momentos cruciales, la comodidad no existe y es momento de estar unidos, cohesionado y firmes porque se juega mucho.

"Es un proyecto de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, por eso hay que luchar mucho y no descansar", finalizó.

Por Misael Zavala

