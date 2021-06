El PRI de Hidalgo logra el primer lugar en votantes para el partido

Con el 26.9 por ciento de los votos en la elección para diputados locales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo se posicionó como el instituto que obtuvo mayor número de sufragios partidistas en la contienda del 6 de junio.

Así quedó oficialmente determinado, según el conteo en la totalidad de las actas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021, al analizar los 30 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de las entidades federativas, que renovaron sus respectivos congresos locales.

En ese sentido, Julio Valera, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, afirmó que ser primer lugar nacional en votación priista para diputados locales es algo que debe hacerlos sentir orgullosos del trabajo realizado por la militancia.

Sostuvo que en Hidalgo el PRI no dio un paso atrás, pues sigue ganando terreno y avanza con paso firme para la renovación de la gubernatura.

Aunque reconoció que no fue una elección fácil, agradeció a las y los priistas de la entidad, quienes, dijo, “sacaron la casta para mantener a Hidalgo como un referente del priismo nacional”.

Esos que no pueden, no saben y no quieren gobernar, pensaban que no nos íbamos a levantar, “pero aquí estamos más fuertes que nunca”, señaló el priista al conocer estos resultados.

“Hoy ―dijo— el PRI inicia el camino para la renovación de la gubernatura, con una militancia organizada, con liderazgos unidos y con cada vez más priistas que defienden el futuro de Hidalgo”,



Julio Valera concluyó que, los resultados demuestran que en el 2020 el PRI se percibió como un partido confiable y ganador, “por lo que este año no vamos a ceder un sólo paso, para que el año siguiente nuestro estado es y seguirá siendo el bastión priista del país”.

EAA