Raciel Pérez, no interpondrá demanda por el ataque en su domicilio

El alcalde con licencia de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, dijo tener la certeza de quién es el responsable del ataque que sufrió un día antes de la elección del 6 de junio, cuando su casa fue baleada; sin embargo, dijo que no presentará una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya que no confía en la impartición de justicia.

El también candidato por Juntos Haremos Historia, a la presidencia municipal descartó la posibilidad de solicitar seguridad personal, luego del ataque. Dijo que seguirá viviendo en el mismo lugar, porque no tiene nada que ocultar y que no es la primera amenaza que recibe.

“No confió en las instituciones de impartición de justicia del Estado de México, por eso decidí no hacer una denuncia, pero entiendo que ahí estuvo la fiscalía. Me parece grave, yo he recibido muchas amenazas no me intimida, no es algo que vaya a cambiar mi forma de vivir, pero lamento que se recurra a ese nivel”

“Yo estoy seguro que cuando alguien decide hacer daño, con custodia o sin ella, lo va a hacer”.

En conferencia de prensa reconoció el triunfo de Marco Antonio Rodríguez, candidato de la coalición Va por el Estado de México, en Tlalnepantla, pero aseguró que Morena se mantiene como la primera fuerza política en el municipio.

Dijo que por separado los partidos que integran la coalición opositora, PAN, PRI y PRD no hubieran conseguido la victoria; y que la estrategia de la alianza no les va a alcanzar para ganar la gubernatura de la entidad en el 2023.

Sin embargo, hizo un llamado a su partido para terminar con las contradicciones y divisiones internas que ocasionaron los resultados negativos en la jornada electoral del pasado 6 de junio.

“Nosotros estamos haciendo un ejercicio de autocrítica es un balance necesario e imprescindible, tuvimos errores y fallas; pero más allá quiero resaltar el triunfo del Movimiento de regeneración nacional, junto con PT y Nueva Alianza”.

El alcalde con licencia dijo que durante la jornada electoral se realizó compra y coacción del voto en Tlalnepantla, principalmente por parte del PRI; y que conoce dos casos de personas detenidas por las autoridades de la fiscalía.

Mientras que en los fraccionamientos residenciales en Tlalnepantla, los ciudadanos salieron a votar en contra del Morena.

“Hay muchos factores que pueden explicar los resultados, errores al interior del partido, las definiciones se dieron tarde, hubo contradicciones en el partido y otros”.

“Aquí el electorado del PAN salió a votar, una votación con una identidad ideológica muy clara y el electorado del PRI, que no es tan legítimo, hubo compra de votos y coacción hacia los electores por medio de la tarjeta rosa”.

El alcalde con licencia aseguró que regresará su cargo como presidente municipal este viernes; para terminar los pendientes en los seis meses que restan de gobierno, como la venta del Centro de Convenciones y del antiguo tiradero, a fin de concluir con el saneamiento de las finanzas públicas del municipio.

Por Leticia Ríos

EFVE