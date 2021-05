Vecinos de la colonia San Simón cierran filas con Santiago Taboada

Santiago Taboada, candidato del PAN a la alcaldía Benito Juárez, recorrió calles de la colonia San Simón en el que vecinas y vecinos externaron su apoyo a la continuidad de su gobierno que, señalaron, ha marcado una diferencia en la Ciudad de México.

El aspirante refrendó sus compromisos en materia de seguridad, alumbrado y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la demarcación.

“Les agradezco su apoyo y no me confío, quiero seguir trabajando para ustedes, por eso estoy tocando las puertas para refrendarles mi compromiso. Seguiremos siendo la mejor Alcaldía, por eso cada vez más personas quieren venir a vivir a Benito Juárez. Tenemos mucho trabajo por hacer, seguiremos mejorando cada vez más”, destacó.

Acompañado de Luis Mendoza, candidato a diputado federal por el distrito 15, así como Héctor Barrera, candidato a diputado local por el distrito 26, Taboada pidió a los vecinos un voto de confianza para seguir al frente de la demarcación, “vamos muy bien y seguiremos mejorando para que ustedes vecinos sigan orgullosos de vivir en la mejor Alcaldía”.

Liliana Núñez, vecina de San Simón, indicó que su apoyo seguirá con Acción Nacional. “Muchos estamos enojados con las ocurrencias y locuras de Morena, por eso mi apoyo sigue con ustedes, Benito Juárez no será de otro partido. Sé que seguirán haciendo un buen papel, mi voto y el de mi familia es para el PAN”, dijo.

Por su parte, la señora Violeta Vázquez dijo que que hay cosas que distinguen a Benito Juárez en toda la capital.

“Yo siempre he vivido en Benito Juárez y siempre he estado a gusto con ustedes. Esperemos que la Alcaldía no nos la quiten porque no queremos locuras de Morena. Siempre nos hemos distinguido en la Ciudad y estoy segura que con ustedes así seguirá siendo”, añadió.

El vecino Jesús Quijano sostuvo que Santiago Taboada ha demostrado con acciones el compromiso con los vecinos.

“Agradezco que siempre nos apoyan cuando lo solicitamos, conozco su trabajo y lo felicito. Llevo gran parte de mi vida viviendo en Benito Juárez y si ha habido un cambio con los gobiernos del PAN. Agradezco la rapidez en la respuesta cuando he solicitado patrullas, no se tardaron nada, por eso yo quiero que siga el PAN porque el trabajo en seguridad requiere continuidad”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

brc