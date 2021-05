Alfonso Durazo cierra con fuerza en Nacozari, Cananea y Agua Prieta

En el segundo día de recorrido por la “Ruta de la Victoria”, el candidato a gobernador, Alfonso Durazo Montaño, visitó este miércoles los municipios de Nacozari, Cananea y Agua Prieta, en donde llamó a la ciudadanía a dar “el último jalón” para transformar Sonora.

En Nacozari, el candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” lamentó que una comunidad con tanta riqueza tenga hambre y no cuente con agua suficiente y de calidad, y se comprometió a garantizar el acceso a la alimentación y al agua potable:

"No es posible que una ciudad como Nacozari no cuente - y aunque no fuere extraordinaria- es inadmisible que una población no tenga agua con calidad y suficiencia para sus habitantes, sea una población pequeña o sea una población grande", señaló acompañado de la candidata a la presidencia municipal por Morena, Gricelda Molina.

En Cananea, acompañado por candidatos y candidatas a presidente municipales, diputados locales y federales de Morena, el político oriundo de Bavispe aseguró que como gobernador impulsará la declaratoria de pueblo mágico para Nacozari y Cananea, para crear la Ruta de los Pueblos Mágicos de Sonora.

Retoma propuesta sobre impuesto minero

Durazo Montaño recordó su propuesta de dirigir los recursos del impuesto minero para beneficio de las comunidades y de designar a un comisionado especial con el fin resolver los conflictos históricos que aquejan al mineral del cobre.

En Agua Prieta, ciudad que el morenista calificó como su “segundo hogar”, propuso ampliar la aduana, conectar el puerto fronterizo con la carretera 2 y reactivar el ferrocarril para convertir a la ciudad en un complemento de la aduana de Nogales, que ya está saturada.

Acompañado por el candidato a alcalde, Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño, y el candidato independiente Raúl Urías -que declinó a su favor- el senador con licencia aseguró ante una muchedumbre que abarrotó la Calle 3 y avenida Panamericana, que será el mejor gobernador que haya tenido Sonora.

La frontera de #AguaPrieta es una de las regiones del estado que, en los próximos años, tendrá un futuro prometedor, pues contará con el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal.



Estamos en la etapa final de la campaña y ya podemos percibir los aires del cambio... 1/2 pic.twitter.com/kJlT9iPOcT — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 27, 2021

