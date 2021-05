Morena comercializó candidaturas en Tamaulipas, denuncia diputado del partido

El diputado Ulises Martínez Trejo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, denunció que su propio partido comercializó las candidaturas en el estado.

Indicó que es así que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, compró para su hijo, Carlos Víctor Peña, el abanderamiento del partido a la Presidencia Municipal, desplazando a la propia militancia del Movimiento.

Sostuvo que en el proceso interno de Morena para la nominación de las candidaturas no hubo encuestas ni sondeos, sino que una descarada compra de candidaturas. “Las candidaturas se comercializaron al mejor postor”, comentó.

Así insistió en que el proceso interno estuvo lleno de irregularidades para hacer la imposición de candidatos como Carlos Víctor Peña, quien no encuentra apoyo en los mismos morenistas y se trata de una imposición.

Anticipó que, por el rechazo de Peña Ortiz, no habrá de ganar la elección del próximo seis de junio.“La mayoría no lo apoyamos, no falta quien si agacha la cabeza porque le ofrecieron un trabajo, pero la realidad es que son dos o tres”, comentó.

Entre otras cosas, aseveró que Carlos Peña tiene antecedentes delictivos, por lo cual va en contra de los principios de Morena. “No podemos apoyarlo porque no representa los valores ni los ideales que nos ha marcado nuestro presidente; que dicen no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, insistió.

Martínez Trejo aseveró que la imposición de Peña Ortiz como candidato a la alcaldía de Reynosa fue tramada en la oscuridad con la participación del dirigente nacional, Mario Delgado; el senador Américo Villarreal Anaya; el diputado federal Erasmo González Robledo; así como el delegado de Morena, quienes comercializaron las candidaturas.

“La candidatura fue una imposición, un sospechoso acuerdo entre Mario Delgado, Erasmo González, el delegado de Morena y la alcaldesa Maki Ortiz, que es quien siempre dio la cara por su hijo; es un secreto a voces que le compró la candidatura a Mario Delgado”, aseguró.

Por José A. Hernández

EAA