Dirigencia de Movimiento Ciudadano en Sonora exige un plan emergente de seguridad: VIDEO

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, lamentó y condenó el artero atentado que terminó con la vida de su aspirante a la presidencia municipal de Cajeme, Abel Murrieta, registrado la tarde de ayer mientras realizaba actos proselitistas en las calles.

En entrevista con el periodista Alejandro Cacho en su espacio de El Heraldo Tv, Carlos León, dirigente emecista en la entidad, externó su coraje, dolor e impotencia por lo que sucedió e indicó que es algo que desafortunadamente vive día con día la gente en Sonora y en comunidades como Cajeme.

“Cajeme es uno de los cuatro municipios más violentos en el mundo, lo que ayer sucedió fue consecuencia del abandono y descomposición social por no ser atendido por la clase política, es consecuencia de la ineptitud y simulación de no hacer lo que por ley le corresponde y por eso responsabilizo a los tres niveles de gobierno”, aseveró.

León afirmó que es muy delicado señalar a alguien puesto que eso es parte del trabajo de las autoridades, sin embargo, descargó las responsabilidades a los tres niveles de gobierno, ya que no han podido garantizar la paz en uno de los municipios más violentos (el cuarto a nivel mundial, de acuerdo a su percepción), y no ha existido ninguna acción concreta ni presupuestal para que la situación cambie.

“Es muy delicado señalar a alguien, eso le corresponde a las autoridades, pero si exijo acciones prontas, no queremos ‘tuiter’ de lamentaciones, sino que vengan a Cajeme, donde se está viviendo el miedo y la violencia y salgan con acciones claras, para proteger no solamente a los candidatos y candidatas, porque es un atentado contra la democracia, y cuando salimos a las calles a platicar con la gente, el tema es la inseguridad y no se atiende".