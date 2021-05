Ciro Murayama: "El saco de que se cometen ilegalidades no me queda, está clara mi trayectoria y mi trabajo en el INE"

El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, habló en entrevista para El Heraldo Radio, sobre la polémica por entrega de tarjetas y los lineamientos sobre aplicación de programas sociales.

Murayama, aclaró que desde 2017 en las elecciones del Estado de México, y de Coahuila se recurrió a la practica de dichas tarjetas, y cuando el INE revisó los gastos de fiscalización, se determinó que no era un uso adecuado de los recursos en los usos de las tarjetas; sin embargo, el tribunal dijo que mientras se utilicen las tarjetas como propaganda, no tienen implicación contraria a la norma, por lo que las validó.

En caso de que alguna tarjera contuviera dinero, recursos o servicios, incurriría en una práctica de dadiva, la cual está expresamente prohibida por la ley.

Sobre los casos concretos de estas elecciones, el consejero dijo que habría que analizar si son cartoncillos, o plásticos con fines propagandísticos, o si implican algún recurso detrás, implicarían una sanción.

Cada autoridad electoral tendrá que pronunciarse al respecto.

Asimismo, aclaró que los Institutos Electorales de cada identidad federativa son los responsables de arbitrar este tipo de acciones, pues el INE se encarga de regular las actividades de las candidaturas a diputaciones federales.

Ante lo dicho por el presidente López Obrador, sobre la denuncia contra Adrián de la Garza por el presunto compro de votos, el consejero aseguró que es importante tener en cuenta que cada partido tiene un representante en las instancias de organización electoral del país y que si algún candidato no está conforme con el actuar de sus opositores, pueden acudir a las mismas, sin necesidad de que los mandatarios intervengan, ya que está prohibido expresamente prohibido por la constitución.

Durante la Mañanera, el presidente dijo que a quien le corresponde resolver la denuncia es a la fiscalía.

"Si ese consejero dice que no es un delito, está bien, es su opinión, pero le corresponde a la fiscalía resolver la denuncia", dijo el mandatario quien también acusó al INE de impedir la democracia.

Por su parte, Murayama aseguró que no son juicios de valor que correspondan con la realidad, pues recordó su participación durante las elecciones de 2015, en donde nació Morena y en las elecciones de 2018, donde AMLO fue electo presidente, las cuales, asegura, fueron impecables.

"El saco de que se cometen ilegalidades no me queda, está clara mi trayectoria y mi trabajo en el INE", aseguró el Consejero, quien enfatizó que su deber es revindicar la autonomía del INE, su independencia y que dicha institución no forma parte del gobierno, ni están a las ordenes del mandatario.

"Eso correspondía a un México, que afortunadamente, la democratización dejó atrás", finalizó.

