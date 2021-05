Con un rap improvisado, jóvenes de Naucalpan invitan a votar el 6 de junio: VIDEO

Este lunes, el Instituto Nacional Electoral (INE) compartió en sus redes sociales un video en el que los integrantes de la banda "THC Área 53", del Barrio El Molinito en Naucalpan, improvisaron un rap para invitar a votar a las y los mexicanos en las próximas elecciones del 6 de junio.

"INE, INE, INE, mira ve a votar, Instituto Nacional Electoral, vengo aquí a rapear sobre la instrumental, no te quedes callado, haz tu voto, que comienza el día, hazlo con todo, vibra positiva contagia energía, es la que yo espero, es ese día para dar mi voto", dice la primera parte de la canción.

Los chavos de la banda "THC Área 53", del Barrio El Molinito en #Naucalpan, al ver la cámara de video durante un recorrido improvisaron para llamar al voto en las #Elecciones2021MX. https://t.co/Bcqtmedc70 pic.twitter.com/J7XNePUPQU — @INEMexico (@INEMexico) May 10, 2021

Y continúa: "mira no me pienso quedar yo callado, mira me preocupo por la banda de mi barrio. Es lo que hacemos en una improvisación, pues mi hermanito tú también tienes la opción de dar todo lo que tengas que opinar, es por eso mi hermanito que aquí lo venimos a hacer real".

Además, también hace referencia a la labor de los capacitadores electorales del INE: "Mis hermanitos trabajando, ganándose el pan y yo les canto, vengo a improvisar, gracias mis carnales por la oportunidad, las acciones se recuperan y diosito se las va a recuperar".

Finalmente, aparece en escena el tercer integrante de la banda THC Área 53, quien recomienda: "Que nadie vea tu elección, que no te compren con un kilo arroz, por eso siempre da tu humilde alegría, y esta noche ponte votar, ahorita reflexiona quien ya te puede ayudar, reflexiona aquí al pueblo en que te puede ayudar, que puede mejorar, las calles, el barrio, la alegría y la unión y también se termine con la corrupción".

En esta improvisación, los integrantes de THC llaman a la gente a no permitir la compra de votos y a defender que sea libre y secreto.

El video compartido por el INE, registra hasta el momento 23 retuits, 20 tuits citados y 78 "me gusta".

brc