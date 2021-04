Ratifica TEE candidatura de Maru Campos

El Tribunal Estatal Electoral determinó que el registro de Maru Campos es válido, con lo cual desechó las 3 impugnaciones que presentaron los partidos Fuerza por México, Morena y Movimiento Ciudadano.

La tarde de este jueves, el Tribunal Estatal Electoral ratificó la candidatura de Maru Campos por la coalición PAN-PRD “Nos Une Chihuahua”, luego de que los partidos Fuerza Por México, Morena y Movimiento Ciudadano presentaran, cada uno por su cuenta, impugnaciones a elegibilidad de la candidatura de la panista.

Por otra parte, se le acusó de no contar con un modo honesto de vivir, que para los magistrados dichas aseveraciones de ningún modo se acreditan en la denuncia.

Una tercera impugnación se presentó con motivo de que la candidata se encuentra ante un proceso a solventarse en la esfera del poder judicial, sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral determinó, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la limitación de derechos electorales de un ciudadano, deben ser interpretados de forma limitativa, hasta en tanto no exista una sentencia condenatoria, mientras tanto los derechos electorales permanecen a salvo, y es el caso de la candidata Maru Campos que tiene plenamente vigentes sus derechos cívicos y políticos.

Maru Campos reitera confianza a instituciones

Maru Campos reiteró su confianza en las instituciones y celebró que nuevamente, a través de las instancias adecuadas, se demuestra que su candidatura sigue firme, y según se adhiere en sus eventos, sigue sumando voluntades de los ciudadanos.

“Que bueno que nuestras instituciones mantengan el espacio de independencia para emitir sus resoluciones, y con ello la gobernabilidad, en nuestro estado y nuestro país. Con la resolución del Tribunal, que es estrictamente apegada a nuestras leyes, se deduce que la impugnación no busca la justicia, sino solamente hacer ruido quizá sembrando la duda, hoy solventada claramente con criterios sólidos de la jurisprudencia mexicana”.

Por su parte, el coordinador general de campaña, Arturo García Portillo, aseguró: “Con este tipo de acciones, los otros candidatos buscaban ganar en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas, no me queda duda que Maru es cada vez más fuerte y los chihuahuenses lo saben y muestran su apoyo, hoy se suma una victoria más a la vida de Maru, y el próximo 6 de junio, Chihuahua la elegirá como su próxima gobernadora”.

EAA