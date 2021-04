Alfonso Durazo se defiende de acusaciones en Twitter; "los sonorenses esperan propuestas a nivel de un gobernador"

Los candidatos al Gobierno de Sonora, Ricardo Bours Castelo (Movimiento Ciudadano) y Alfonso Durazo Montaño (Morena), protagonizaron una guerra de señalamientos en Twitter.

Todo comenzó cuando el candidato del partido Movimiento Ciudadano lanzó un video promocional en sus redes sociales donde dice que él sí puede regresar la seguridad a Sonora, porque a diferencia de Durazo. "No tengo nexos con el narco como Durazo y a diferencia del Borrego (candidato de la alianza Va por Sonora) no soy parte de la mafia ni soy un cobarde que la solapa. Ellos permitieron que en nuestro estado no hubiera ley...", señala Bours en su video.

Ante esto el aspirante de la candidatura común "Juntos Haremos Historia en Sonora", Alfonso Durazo, contestó en su cuenta de Twitter que no había respondido ataques porque los sonorenses esperan "propuestas al nivel de un gobernador, no tonterías, campañas negras ni descalificaciones". Sin embargo, dijo que entendía porque Ricado Bours lo atacaba, ya que está estancado abajo en las encuestas, pero aseguró que eso no justifica señalamientos irresponsables.

"Ya quisiera este niño rico y caprichoso tener la limpieza de mi trayectoria pública, ya quisiera. Ni crimen organizado ni negocios al amparo del gobierno", publicó Durazo en el último tweet sobre este tema.

Con eso, Ricardo Bours publicó: "qué bueno que tus 75 guaruras te dieron valor para contestarme" y refirió que la DEA lo investiga por el caso de Ovidio Guzmán, proteger a delincuentes y tener a México a merced del narco.

Y lo retó a hacer públicos los resultados de los exámenes de control y confianza que se hizo cuando fue secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y a debatir públicamente, "ahí le voy a demostrar a todo Sonora que no tienes ni idea de seguridad".

