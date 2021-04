Félix Salgado y Morena van por impugnación y juicio político contra el INE

Félix Salgado Macedonio anunció que impugnara nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la decisión del INE, que canceló este martes, su registro como candidato de Morena al Gobierno de Guerrero.

Tras escuchar la resolución del Consejo General, Salgado Macedonio señaló que continuarán la lucha por la vía legal y pacífica, aunque advirtió que irán por la eliminación del instituto electoral.

“Y dicen que nos dan 48 horas, yo le digo al INE que también su tiempo está contado, porque se tiene que ir y va a caer”, aseguró.

Acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, el guerrerense dijo que no hay plan “B” porque confía en que el Tribunal, le devolverá su candidatura.

“Nosotros apostamos al tribunal a que nos van a regresar la candidatura, y me van a preguntar ¿Y si no se la regresan qué pasa? Si me la van a regresar ¿Y no tiene plan “B”? No hay plan “B” ni grande ni chica. No hay plan “B” confío plenamente en la resolución del Tribunal Federal Electoral”, expuso.

Tras anunciar el levantamiento del campamento para salir rumbo a a Acapulco, pidió irse tranquilos y serenos porque su movimiento es pacifico y no buscan la guerra.

Mario Delgado confirmó al final que van por el juicio político contra consejeros. “Vamos por uno de los recursos establecidos en la Constitución para sancionar a los traidores a la Patria que es el juicio político y hoy traicionaron nuestra democracia”, afirmó.

Al término del mitin, Salgado Macedonio subió a su combi y partió rumbo a Acapulco, confiado en que a final ganará la batalla.

Por Jorge Almaquio

brc