Incertidumbre y nostalgia de los 27 años

A sus 27 años, Gallo Molina (Mérida, 1991) ya no iba ser ningún prodigio prematuro, tampoco una estrella de rock y mucho menos una figura mundialmente conocida. Como Lucas, el protagonista de “Mientras viva en la tierra” (2024), en la única cima en la que podía estar era la de sus propias “expectativas no cumplidas”. Fue entonces cuando decidió ponerse a escribir.



“Esta novela empieza a cimentarse precisamente cuando cumplo 27 y estoy inmerso en una serie de crisis existenciales, de no hallarme muy bien en el panorama de ese entonces, en el mundo de ese momento”, dice el joven escritor acerca del trabajo que resultó ganador del Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2023 y que ahora publica el Fondo de Cultura Económica.



Un aire de decepción y frustración cruzaba por la cabeza de Molina cuando se topó con ese célebre Club de los 27, las seis estrellas del rock (Brian Jones, Jimy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse) que trascendieron al otro mundo a la misma edad que él estaba experimentando. “Justo en ese momento me hace mucho eco volver a encontrarme con su leyenda, tener la misma edad, pero estar en un panorama y en una situación distinta, de sentir que no había logrado algo en mi vida, algo trascendente, y ellos a sus 27 ya eran íconos mundiales”.



Así surgió Lucas, un joven desencantado que comienza por derribar todos sus ídolos de la infancia y contrapone la historia de los integrantes del Club de los 27 para reflexionar sobre la soledad, la incertidumbre, la nostalgia, el éxito y el fracaso. Se trata de una novela de iniciación en la que el autor utiliza capítulos cortos, titulados en forma de hashtags y donde la vida de los rockstars salta en cada momento.

Para Molina, los 27 resultan trascendentales en la vida de todo ser humano: “Es una edad en la que se conjugan muchas cosas, por un lado ya no eres tan joven como antes, ya no eres adolescente, no estás empezando la universidad, pero tampoco eres tan grande, hay un limbo en el que te cuestionas si ya deberías estar trabajando o dedicándote a lo que te apasiona, o tal vez estar sentando cabeza, casado y teniendo hijos y comprando casas; uno está ahí, en medio”.



Al mismo tiempo, reflexiona, aún hay tiempo de errar, “también viene el pensamiento de que no hay nada que perder, lo peor que podría pasar es morir y es un poco liberador pensarlo de esa manera. Cuando estaba escribiendo la novela pensaba en que nadie tenía que publicarla, pero que la quería escribir porque tenía ganas y tenía ganas de terminarla, porque no me gustaría que pasen los años y pensar que tengo un documento ahí en google docs de una posible novela que nunca fue”.



También guionista y copywriter, Molina encontró en medio de la nostalgia y la desesperanza por el futuro su destino. “Antes de escribir la novela ya era guionista y sigo pensando en el guionismo, pero ahora que probé con escribir una novela y que pues salió bien el resultado, me gustaría escribir más novelas en el futuro”.



Gallo Molina nació en Mérida, Yucatán, pero vive en la Ciudad de México.

Estudió Comunicación social en la Universidad Autónoma de Yucatán.

“Mientras viva en la tierra” será presentada en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY).

