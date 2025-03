Exuberancia floral en el Museo Kaluz

Leonora Carrignton (1917-2011) tenía 18 años, aún no conocía a Max Ernst y todavía no abrazaba el surrealismo; era 1935 y en el cuadro “Naturaleza muerta” pintó un jarrón con flores y algunas frutas. Aunque no lleva firma, se sabe que es de ella por su historia: “Fue conservado por su madre y después por su hermana”, explica la curadora Sara García Fernández.

El óleo sobre tela forma parte ahora de la Colección Kaluz y se exhibe junto a la obra de otros artistas que también hicieron composiciones florales: Raúl Anguiano, José Chávez Morado, Ángel Zárraga, Arturo Estrada, Guillermo Gómez Mayorga o Francisco Romano Guillemín. El conjunto se incluye en la sección Ramos de la exposición “Eufloria: Esplendor floral en la Colección Kaluz”, que se inaugurará hoy, en coincidencia con la entrada de la primavera.

Rosas, alcatraces, dalias, peonías, violetas, gladiolas y claveles, un abanico multicolor de flores aparece en el más de medio centenar de piezas, que van del siglo XIX al XXI y que abarcan a 34 artistas, tanto mexicanos como extranjeros, incluidos en la muestra. Eufloria, dice la curadora, es un concepto inventado para la exposición “que busca ser un homenaje a la vida, celebratorio, porque somos conscientes de la crisis ecológica sin precedentes que vivimos”.

De acuerdo con el director del Museo Kaluz, Miguel Fernández Félix, la exhibición es la segunda entrega del programa curatorial Visiones Botánicas, que continúa todo el año y ha sido conformada a partir del acervo del propio recinto, conformado por tres ejes principales: arte moderno mexicano, arte del exilio español y el arte japonés, a través de la colección de pintura japonesa más importante en Latinoamérica.



El recorrido ha sido dividido en siete segmentos que buscan crear un acercamiento “sensorial” con la obra, de esta forma, en Balcones, terrazas y jardines se concentran piezas en las que los autores han representado espacios floridos; en Flores de Manila, se aborda la influencia floral que tuvieron los viajes del Galeón de Manila, entre 1565 y 1815. De peculiar relevancia resulta el cuadro “Mariquita en flores” (1930” de Alfredo Ramos Martínez, donde aparece la señora May C. Healy portando tres mantillas sevillanas con sus características peonías, misma flor que los huipiles istmeños adoptan.

La exposición también aborda la representación floral en su estado natural en el segmento A cielo abierto, ahí se incluyen cuadros de José Reyes Meza, Enrique Sánchez, José Antonio Monroy o Joy Laville. El último núcleo concentra obras de un elemento que, como la cornucopia o el ramo, ha sido largamente utilizado por el arte: La flor caída, elemento que muchas veces se ha utilizado para simbolizar la fugacidad de la vida o el memento mori.

Eufloria cierra con un gabinete de aromas, montado en conjunto con el Museo del Perfume (MUPE) en el que los visitantes pueden descubrir emanaciones del geranio, el ylang ylang y la violeta.

-Eufloria permanecerá abierta en el Museo Kaluz hasta el 15 de septiembre de 2025.

-La muestra se integra por siete núcleos en los que se incluyen más de 50 obras.

-Eufloria ha sido concebido como el estado de exaltación tras el contacto floral.

PAL