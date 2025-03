Retraso y alza en costos del Tren Ligero

A casi tres años de su construcción, que inició en 2022, en el gobierno de Enrique Alfaro, la Línea 4 del Tren Ligero de Tlajomulco lleva un retraso de un año y será a finales de noviembre cuando esté concluida, lo que implicará una nueva actualización del contrato.

Esta herencia del gobierno alfarista tiene un costo de 9 mil 725 millones de pesos, en un contrato de asociación público-privada (APP) bajo la modalidad de coinversión entre el gobierno federal, estatal y la iniciativa privada.

El gobierno de Alfaro puso 2 mil millones de pesos, lo mismo que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada se encargará del resto.

El contrato plantea un plazo de inversión de hasta 24 meses para la construcción y equipamiento, y hasta 36 años para la operación y mantenimiento, y éste se celebró entre el Gobierno de Jalisco y la Sociedad Mercantil de Propósito Específico denominado consorcio Tren Ligero Línea 4 Guadalajara, S.A.P.I.

El retraso en el inicio de operaciones atiende a temas de revisión en cruceros y que, de acuerdo con autoridades, no es responsabilidad del gobierno estatal, por lo que se deberá hacer una nueva modificación al contrato para cambiar la fecha de mayo a noviembre de 2025. Autoridades estatales dijeron que los “atrasos” no son atribuibles al gobierno, sino más bien a la constructora, por lo que Jalisco no asumirá el costo del financiamiento por las demoras.

La administración estatal enviará una iniciativa al Congreso local para que el subsidio por parte del gobierno, que estaba previsto pagarse a partir de mayo, se difiera hasta el mes de noviembre.

En diciembre pasado, el Congreso modificó el contrato para ampliar el periodo de inversión hasta el 24 de abril de 2025; los motivos fueron modificaciones que solicitaron la SICT y Ferromex, con quien compartirá vía en esta modalidad de transporte.

