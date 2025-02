Jazz, resistencia musical

Si existe un género musical que ha resistido todos los embates comerciales, ese es el jazz. “Toda la vida, desde que inició en Nueva Orleans hace más de 100 años, ha sido una música que representa la resistencia, muchas y diferentes resistencias; hoy es la resistencia a mucha música no necesariamente artística, a la música más comercial, repetitiva, de fórmula, el jazz sigue siendo un bastión de la resistencia al que muchos otros géneros se acercan”, dice Jordi Funtanet.



Consciente de que debía resistir, hace unos años el promotor inició una aventura que felizmente ha llegado a su tercera edición: tras rescatar un foro para escuchar el género, junto con Santiago Ordorica lanzó M Jazz, uno de los pocos encuentros internacionales de jazz que existe en la ciudad y que este año sucede el 22 de febrero próximo en el Parque Bicentenario.



“La música es un diálogo, el jazz no es para nada la excepción, posiblemente es donde más se da el diálogo, es una especie de lenguaje y se fortalece cuando se hablan diferentes lenguajes; nuestra tercera edición sigue una línea muy similar a las dos ediciones pasadas: seis grupos en un solo escenario para que se pueda disfrutar de todos y no se deba elegir uno, tres son internacionales y tres son nacionales, que haya un balance entre importación y lo local”, cuenta.



El cartel internacional abre con una banda icónica, los brasileños de Azymuth, quienes iniciaron en la década de los 70 y “parecía que ya no estaba en el destino que vinieran a México”; también se escuchará al grupo inglés GoGo Penguin, “herederos del jazz tradicional, pero en el que muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo”; y cierra con la voz de la estadounidense Melanie Charles, “algo así como una fiera que se comunica a través de la música” y que ha sido acogida por artistas disímbolos como Wynton Marsalis, SZA, Mach-Hommy, Gorillaz y The Roots.

El 20 de febrero se realiza la sesión de escucha Troker XX años, en la Fonoteca Nacional.

La jornada se complementa con un variado shot musical mexicano en el que participan la banda tapatía Troker, quienes han fusionado incluso música de mariachi; Klezmerson, que mezcla la tradición musical klezmer con ritmos mexicanos y Bahía de ascenso, que encabeza Roberto Verástegui.



En su anterior edición, M Jazz logró congregar a más de tres mil personas, Funtanet piensa que para la tercera edición podrán alcanzar la misma cifra. Afortunadamente, dice, a pesar de la resistencia que el jazz siempre ha constituido existe en estos momentos un público nuevo, joven y ávido de escuchar propuestas de calidad. “El público está creciendo, lo puedo ver desde el club de jazz que cada vez llega más gente y más jóvenes, muchos jóvenes”.



“En los últimos seis meses a lo mejor más, un año, he visto muchos jóvenes que van por cuenta propia, que quieren ir a un lugar de jazz por diferentes razones, eso creo que es parte de la diversidad, hay un público, no tengo duda que va a crecer exponencialmente el público y creo que estamos viendo los inicios de eso”, afirma.

ELEMENTOS

El encuentro incluyó una serie de actividades gratuitas denominadas Camino a M Jazz.

El 18 de febrero en el Centro Cultura de España se presenta el cuarteto de Lucas Martínez.

Por Luis Carlos Sánchez

