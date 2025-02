El Malilla rompe esquemas en la música

En noviembre del año pasado el festival Coachella reveló su cartel para este 2025, en el que una de las grandes revelaciones fue la participación de Fernando Hernández Flores, mejor conocido en la escena musical como El Malilla.

“Afortunado de estar en el Coachella siendo el primer reguetonero mexicano, siendo el primero del barrio. Es algo muy lindo”, relató el artista en entrevista con El Heraldo de México, sobre esta experiencia que afirmó “ha sido el resultado de que en México he tenido una gira exitosa”, en la que se ha presentado en CDMX, Edomex, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guadalajara y Morelia.

Originario de Valle de Chalco, Fernando incursionó en el mundo de la música cuando tenía 15 años, época en la que “iba a los estudios musicales”, de donde surgió su pseudónimo, “yo siempre he sido un carga pila, entonces los productores me decían ‘pinche vato malilla’, me gustó demasiado y se me hizo comercial. Entonces decidí quedarme como El Malilla”, contó.

La inclinación del intérprete de G Low Kitty por el reguetón surgió desde pequeño, “siempre he sido fan de este género urbano”, por lo que “siempre me cuestionaba en la preparatoria ‘¿habrá cantantes mexicanos?’. Yo no conocía a un cantante mexicano de reggaetón famoso, entonces ahí es donde, por la búsqueda de la necesidad fue que dije ‘¿qué pasa si yo me atrevo?’”.

Así es como con 25 años, el artista se ha posicionado como uno de los cantantes de reguetón mexa más fuertes en el país, colaborando con cantantes nacionales como Yeri Mua, El Bogueto y la Bellakat, pero también con artistas reconocidos en Latinoamérica como JBalvin, y Jowell & Randy, siendo estos últimos algunos de sus referentes en el género, con los que ahora sostiene una amistad, “Alvarez, Jowell & Randy, de vez en cuando hablo con Balvin, eso es referente a los que yo me crecí escuchando y admiro, y tengo su número”.

Su más reciente colaboración fue con la cantante mexicana Patty Cantú, con quien el pasado 6 de febrero estrenó TQM BB, tema que tiene como propuesta musical un sonido diferente al reggaetón, “ella me presentó tres tipos de canciones”; así fue como para esta colaboración exploraron géneros como R&B.

“No me salió a la primera, tiré, no me gustó cómo había tirado, analicé el ritmo, analicé el ritmo, y ya después tiré, y a ella le gustó mi parte y a mí también me fascinó mi parte, entonces, posteriormente nos reunimos para grabar el video oficial”, detalló el artista, sobre el video en el que participaron las creadoras de contenido Fernanda Martin y Priscila Arias, mejor conocida en redes como La Fatshionista, y las actrices Gala Montes y Daniela Torres.

De su éxito, el cantante aseguró que es resultado de su trabajo arduo, “todo lo que he obtenido ha sido un proceso, no soy El Malilla de un día para el otro, sino que, hace cuatro años en los barrios surge esta fiebre del Malilla, ya pedían las fotos, los saludos, la conglomeración de la gente”.

“Todos tenemos un sueño, y mi sueño era ser lo que soy hoy en día”, enfatizó el cantante, quien también busca ser un referente “para esos nuevos artistas, ser un nuevo ejemplo para esos morros del barrio, ser un nuevo ejemplo para la industria, porque cuando yo comencé en la industria, la mayoría de los managers eran señores, o la mayoría que controlan el negocio son señores”.

Sin embargo, El Malilla aseguró que este panorama ya está cambiando, “llegó mi equipo, llegué yo como a darle un refresh a toda la industria”, pues asegura que la edad no es un impedimento para ocupar puestos clave en la industria musical, “mi manager tiene 24 años, yo tengo 25, y poder cerrar ese tipo de negocios con americanos, o sea, siendo morros, entonces como que justo es ese refresh para todos, de hacerles saber a la industria, hacerles saber a los morros, hacerles saber a todo el mundo que se puede salir adelante”.

Por último, el cantante envío un mensaje a los jóvenes que, como él, tienen un sueño: “Si tienes un sueño, y de verdad ese crees que es tu sueño y tú lo sientes en el corazón, yo te recomiendo que sí luches por tus sueños, porque al final de cuentas mucha gente ve y dice ‘el Malilla, bravo, lo logró’, y no, la realidad no es esa, la realidad es que para tú cumplir un sueño existen muchos sacrificios, existen muchos esfuerzos, si el día tiene 24 horas, tú te tienes que esforzar 25, si la semana tiene 7 días, tú te tienes que esforzar 8 días, entonces de verdad, mete mano en tus sueños, yo sé que no va a ser fácil, y va a costar demasiado, pero todo sabe más rico”.

DATOS:

3.4 millones de seguidores tiene en su Instagram.

6.2 millones se suscriptores tiene en TikTok.

8,734,198 oyentes mensuales tiene en Spotify.

Su canción más escuchada en la plataforma es Vaquero-Remix.

907 mil suscriptores tiene en YouTube.

Dime, su primer tema musical.

2024 presentó su primer álbum de estudio ÑEROSTARS.

En México se ha presentado en festivales como el Coca-Cola Flow Fest.

También ha pisado escenarios como el Foro Sol y el Parque Bicentenario.

Le gustaría incursionar en el mundo de la salsa.

Uno de sus sueños es hacer un dueto con el grupo Adolescentes Orquesta.

24 de mayo, se presenta en el Festival Latino Sueños en Chicago.

Chile, Argentina y España son otros de los países en los que se presentará durante 2025.

Estudió en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA).

Nació el 26 de agosto de 1999.

Es originario de Valle de Chalco, Estado de México.

Tiene planes de comprar una casa en CDMX.

