En la mente de Trump

El presidente 47 de EU, Donald Trump, ha sacudido al mundo, a socios y extraños, porque esa es personalidad, no está fingiendo, le gusta ser el centro de atención, no le gusta perder y le apasiona el reconocimiento, le dijo Feggy Ostrosky, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la UNAM, a Alfredo González e Isaías Robles, en a 'fuego lento'.

NARCISISTA PATOLÓGICO

El magnate tiene un alto sentido de grandiosidad y una falta de empatía, pero es auténtico. Quiere que lo admiren, pero más que lo amen. A todas sus propiedades le pone su nombre, por ejemplo, la Torre Trump. El día que murió su padre dijo que su gran logro fue: "haber educado a un reconocido y brillante hijo".

EXTROVERTIDO

El nuevo jefe de la Casa Blanca, que estudió en la Academia Militar de Nueva York y en la Escuela de Finanzas y Comercio Wharton de la Universidad de Pensilvania, busca extroversión, porque es una persona sumamente exuberante y dominante. Es un dinamo (máquina eléctrica), incansable, incapaz de estar quieto y duerme poco.

DE ALTOS RIESGO

En sus decisiones toma altos riesgos que le han dado grandes ganancias, pero también pérdidas en sus casinos y hoteles. Tiene que ver con sus rasgos de personalidad debido a cómo fue educado. La especialista lo define como "maquiavélico", pues "el objetivo es el fin, el medio como lo logras no importa".

MANIPULADOR

El presidente de EU, nacido en Queens, NY, tiene un método de negociación, primero pega y después negocia. Hay que amedrentar a la contraparte desde un principio para debilitar su posición negociadora. Es el caso de los aranceles con México y Canadá. Es una persona claramente manipuladora.

MISÓGINO

Trump, de 78 años de edad, quiere ser siempre la estrella y no es empático, no reconoce errores, ofende a las mujeres (caso Hillary Clinton). No acepta perder. Para él hay ganadores y perdedores, y si pierde se enoja horrible, lo hemos visto en su campaña.

RACISTA

Lo que realmente le causa estupor a la opinión pública es que Trump, que milita en el Partido Republicano, sea presidente de EU después de haber hecho declaraciones racistas. Una de sus propuestas es construir un muro que separe México de Estados Unidos, lo cual revela su manera de pensar segregadora y excluyente. Pero muchos latinos votaron por él.

