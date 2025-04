Miguel Covarrubias, un chamaco irreverente

Invitado por el poeta José Juan Tablada, quien era cónsul de México en ese momento, Miguel Covarrubias (1904-1957) llegó a Nueva York con solo 19 años. Hablando muy poco inglés, al artista mexicano le bastaron tres años para convertirse “en uno de los caricaturistas más cotizados en Estados Unidos", trabajando para Vanity Fair, Vogue, New York Herald Tribune, The New Yorker, The New York Times...

"No hay ninguna publicación de gran tiraje que no quiera su trabajo”, recordó Sergio Raúl Arroyo, quien ha fungido como cocurador, junto con Anahí Luna Velasco, de Miguel Covarrubias. Una mirada sin fronteras, la más amplia exposición organizada en México hasta ahora sobre la vida y obra de quien fuera apodado El Chamaco. Se trata de 453 piezas, distribuidas en 14 núcleos, procedentes de 38 colecciones nacionales y 13 internacionales, que abre hoy al público en el Palacio de Cultura Banamex- Palacio de Iturbide (Madero 17, Centro Histórico).

"Covarruvias vivió solo 53 años, es un artista muy complejo intelectualmente por la versatilidad de obras y temas que abarcó, empezó como caricaturista, era un rebelde, nunca estudio, dejo la escuela a los 16 años y esa rebeldía le permitió navegar con mucha libertad en distintas disciplinas", dijo Luna.

Dibujante "voraz", El Chamaco publicó sus primeros trabajos a los 14 años, rápidamente se vinculó con artistas como Dr. Atl, Roberto Montenegro y Rufino Tamayo, con quienes se reunía en el café Los Monotes. "Es un personaje excepcional que se mueve con una gran independencia en un mundo en el que están llenas las presiones del nacionalismo, pero él no se integra, simpatiza con él, pertenece a la izquierda, pero nunca se inserta en la Escuela Mexicana de Pintura", señaló Arroyo.

JOYAS. Se exhiben dos murales hechos para la exposición Golden Gate de San Francisco.

Cortesía: Fomento Cultural Banamex

Autodidacta y "chocarrero" en el sentido de que es un artista que "no acepta lo ya dado", define un estilo artístico único y da rienda suelta otros intereses como la arqueología y la etnografía, sobre todo a partir de su luna de miel a la isla de Balí, después de casarse en 1930 con Rosa Rolando. En 1937 realiza seis mapas murales para la exposición internacional Golden Gate en San Francisco, donde resalta la riqueza del territorio asiático y americano; dos de ellos se incluyen en la exposición, así como una serie inédita de dibujos sobre los héroes de la Independencia mexicana.

La exposición dedicada a Miguel Covarrubias ha servido además para despedir a Cándida Fernández de Calderón al frente de Fomento Cultural Banamex, quien después de 33 años se jubilará a partir del 1 de mayo: "Muchas gracias con mayúsculas", afirmó.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ