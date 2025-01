Museo vivo, guardián del servicio postal mexicano

El Palacio Postal es un museo vivo, no sólo por sus más de 100 años de historia y su arquitectura, sino porque en su interior exhibe obras de arte de destacados artistas como Vicente Rojo o Betsabeé Romero, quienes han plasmado su interpretación sobre el servicio postal. Pero también es un espacio activo que ofrece conciertos con el Estudio Ópera de Bellas Artes, que posee una biblioteca con más de 9 mil ejemplares sobre la historia del correo y las comunicaciones y que conserva, entre otras joyas, timbres postales de un siglo de antigüedad y buzones históricos.

El énfasis cultural que, de acuerdo con Violeta Abreu, directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), comenzó a gestarse en la pasada administración, ahora se intensifica con la apertura de nuevos espacios en el segundo y tercer nivel, como las salas centrales con la exposición del acervo mecánico e industrial de Sepomex, de arte postal y de Pago en especie y acervo patrimonial, que exhibe obras de arte que conserva la Secretaría de Hacienda. El objetivo, cuenta a Cúpula, es revalorar el trabajo de la institución, pero también fomentar la repropiación del Palacio Postal. Para lograrlo, dice, es necesario fortalecer la comunidad y el lazo con los usuarios y los visitantes. Por ejemplo, en las últimas semanas el edificio se transformó en el Palacio de los Deseos, espacio para que los niños y niñas de México enviarán sus cartas a los Reyes Magos.

En el futuro tiene programado abrir el último piso del inmueble como cafetería y ofrecer funciones de teatro y danza. Para lograrlo, adelanta Abreu, se tiene previsto crear una fundación que permita ofrecer transparencia sobre el uso de los recursos. Mientras tanto, el Palacio Postal ha entrado de lleno al circuito cultural del primer cuadro capitalino.

¿Cómo se posiciona al Palacio como patrimonio cultural de la ciudad?

Lo estamos haciendo con visitas guiadas: muchos de nuestros compañeros nos han dicho que sólo conocen cierta área del edificio y que quieren venir, así que vamos a buscar la manera de traerlos, no podemos decir que vamos a traer a los más de 2 mil 500 trabajadores de confianza o a los más de 10 mil carteros y carteras, pero sí queremos que lo conozcan. Ya platicamos con los que están aquí para decirles que el espacio es suyo, como parte de la institución que conforman, pero también como mexicanas y mexicanos.

¿Cómo colaboran con Hacienda y con la Secretaría de Cultura?

El INBA estuvo aquí y vamos a colaborar este año. Cuando anunciamos la apertura de más espacios dijimos que era gradual. Tenemos una exhibición de lo que es el acervo del Servicio Postal, de los buzones, pero también queremos buscar colaboración con otros museos que podrían facilitarnos temporalmente algunas piezas como Hacienda lo hizo; ya están en la tarea de ver qué obra es acorde a la cultura postal. Además, estamos buscando apoyo con museos que pertenecen a la Secretaría de Cultura y encontramos aceptación: en enero trabajaremos en exposiciones temporales. Queremos hacer del Palacio Postal un espacio de todos y de todas, no privativo de la cultura o del acervo del Servicio Postal, que sea de las instituciones del gobierno de México. Hablábamos con la Secretaría de Cultura, por ejemplo, acerca de que están en resguardo del Palacio de Bellas Artes los planos originales del Palacio Postal y queremos que nos faciliten copias para exhibirlas.

Tenemos colaboración con el Archivo General de la Nación: ellos tienen en su acervo fotografías de las formas en las que se trasladaba la materia postal, también nos facilitaron imágenes de las escaleras y de otros espacios del palacio, y nos estamos acercando al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

¿Qué hace particular al espacio?

La zona. Queremos abrirlo a todas las instituciones y que el visitante que viene con el tiempo muy corto, o que solo quiere visitar el Centro Histórico, se lleve esa memoria, esa parte histórica de nuestro país. Ya somos parte del circuito cultural del Centro Histórico: ofrecemos conciertos de ópera, es una oferta que existe desde la administración del presidente López Obrador, ahora queremos replicar y potenciar ese trabajo, encontramos muchas circunstancias atendidas y eso nos permite atender otras.

Actualmente, ¿qué debemos entender como cultura postal?

En días recientes, en la ludoteca, invitamos a unos niños a pasar y les preguntamos si sabían escribir cartas y les enseñamos a hacerlo. A una pequeña le pregunté por qué no le escribía a un amigo o una vecina, me dijo no, ella quería escribir a su papá porque no lo conocía y estaba en Estados Unidos, así que le escribimos.

Lo que quiero decir es que las tecnologías van a seguir avanzando, pero ni los correos electrónicos ni la mensajería instantánea se van a guardar con la misma emoción, con la misma añoranza con la que se guarda una carta. Hay muchas historias de familiares que ya no están o historias de vida dentro de las relaciones personales donde seguramente muchos tenemos guardada una carta. Eso es algo que queremos nosotros en este momento porque creemos que tiene que ver con muchos conceptos y con fomentar la relación entre los seres humanos, es decir, no es nada más el envío de una carta, sino también tiene que ver con el sabor del timbre, con un recuerdo. Estamos conscientes de que los jóvenes ahora se comunican con emojis, pero nosotros buscamos decirles que hay una opción adicional cuando quieran dejar sus palabras a perpetuidad.

¿Sigue siendo una cultura viva?

Por supuesto: aquí se abre a las ocho de la mañana, se cierra a las cuatro de la tarde y se sigue clasificando y haciendo la separación de la materia postal. Estamos muy vivos y lo que queremos es decirle a las mexicanas y a los mexicanos que el Servicio Postal Mexicano está para darles atención. Además, hay una atención que tiene que ver con zonas del país a donde sólo llega este gran organismo.

Por Alida Piñón

EEZ