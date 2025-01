Los monos de toda una vida de Jis

Como todos los niños, José Ignacio Solórzano Pérez (Guadalajara, 1963), mejor conocido como Jis, rayaba las últimas hojas de su cuaderno mientras transcurrían las clases; pero, a diferencia de otros infantes que abandonan los garabatos, él se quedó en el viaje, y le ha dedicado 40 años de su vida.

Gato encerrado (Grijalbo, 2024) es una recopilación de sus historietas más emblemáticas, publicadas entre los años 80 y principios de 2000, cuando todavía podía vivir de ese oficio: “Toda mi vida he usado a la caricatura para retratar lo absurdo de la existencia y la irreverencia de temas como la ciencia, el amor, la muerte, la luna, los procesos creativos y demás asuntos que, parece, nos dan rumbo e incluso nos definen. Quizá el libro es una compilación de todo aquello que me obsesionó y que en un punto de mi existencia me llevó a cuestionarme todo”, explicó.

El libro antologa historietas como La dura vida de un monero, Historias de la luna, Parsimonia y La tumba de Zenón. “Hay muchas cosas que vinieron a quitarme mi chamba, no es que ya no trabaje, ahora me dedicó a hacer cartones, que incluso me gusta tanto como hacer historietas, pero al menos en mi caso, ya no puedo vivir de ser monero”, dijo Jis con nostalgia.

“Honestamente he entrado en una crisis muy profunda de chamba y ha sido motivo de mucha de mucha decepción, porque dibujar continúa siendo lo que más me gusta hacer, tanto, que es lo primero que hago cuando me levanto”.

