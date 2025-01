Coparmex pide apoyo para Sinaloa

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al gobierno federal para apoyar a Sinaloa con créditos blandos, a seis meses o un año, sin intereses y condonaciones de impuestos para que las empresas puedan “sobrevivir a la ola de violencia”.

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, en entrevista, en el marco de la toma de posesión del nuevo presidente nacional de la cúpula patronal Juan José Sierra Álvarez, expuso que los empresarios en la entidad están “sobreviviendo y se necesita que se declare al Estado en zona de emergencia como ocurrió en Guerrero para que nos apoyen”.

Detalló que, hasta diciembre pasado, el impacto económico de la inseguridad en la entidad fue de 18 mil millones de pesos, con el cierre de 120 empresas de todos los tamaños, y en lo que va del mes al menos siete empresas formales, registradas, han decidido salir de la entidad federativa, esto sin contar a las micro pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que han cerrado o están a punto de cerrar, lo que a su vez ha ocasionado la pérdida de miles de empleos.

Reveló que el gobierno quiso ayudar a los empresarios con un apoyo de cinco mil, 10 mil y hasta 25 mil pesos, un total de 150 millones de pesos.

“Lo cual, fue una ayuda para unos días o una o dos semanas, pero no es suficiente para los meses que tenemos de pérdidas”, expresó

Comentó que los empresarios de Sinaloa ya entablaron un diálogo con el gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya, quien los escuchó y prometió apoyar.

Agregó que el impacto está llegando a todas las actividades económicas de la entidad, en Mazatlán los niveles de ocupación turística no superan 70 por ciento y no saben cómo transcurrirá el Carnaval que es en febrero, pues a pesar de que se han realizado varios eventos deportivos, estos no han tenido llenos como en otros años, sino que se ha reducido la asistencia de manera considerable.

Finalmente, sobre los niveles de inseguridad, Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, dio su apoyo a Sinaloa y Tabasco a quienes dijo “no están solos” y prometió apoyarlos.

Cabe mencionar que la Coparmex es un sindicato patronal independiente, apartidista y de afiliación voluntaria que reúne a empresarios de todos tamaños y sectores, unidos por un compromiso con el país.

Por Yazmín Zaragoza

merk2@elheraldodemexico.com

EEZ