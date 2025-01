Belinda: ‘El género no me limita’

A 11 años de su último disco, Belinda lleva prepara su quinto álbum de estudio “Indomable” y para hacer honor al título del tema, entró al mundo de los corridos tumbados de la mano de Natanael Cano y Tito Doble P, un género en el que se siente segura.

“Estoy en un momento creativo con los corridos, pero también hago pop o cumbias, y mientras sean canciones que tengan un mensaje que me haga sentir segura, las haré. El género no me limita, cuando mi corazón fluye, yo escribo”, contó la intérprete en entrevista.

“Belika”, como se denomina en sus nuevas canciones, además se siente cómoda al trabajar en el género porque la han recibido con mucho respeto y cariño sus colegas, porque logra conexiones genuinas.

“Es una etapa de mi vida maravillosa, son personas que también admiro y conectamos, porque al final estas canciones salen desde cero en el estudio, porque soy compositora, eso también es importante para mí, porque no son canciones que me entreguen, como pasa con otros artistas, nosotros trabajamos en construirlas y eso nos permite conectar a otro nivel”, detalló.

En esta nueva etapa tiene letras de desamor como “Cactus”, que muchos fans relacionaron con su última relación amorosa, pero Beli aseguró que muchas de sus letras nacen de su gran imaginación y afición al cine, ya que le gusta crear todo tipo de historias.

“Cada cabeza es un mundo y dejo volar mi imaginación a la hora de componer, me gusta leer, ver y películas desde hace años, no necesariamente tiene que ver con mi vida, me inspiró en grandes escritores y directores; soy muy loquita a la hora de escribir, sólo que la gente se hace muchas películas y yo los dejo”, afirmó.

Además, considera que lo más importante de que los corridos tumbados sean tendencia a nivel mundial, es que muchos jóvenes se están acercando a los instrumentos que se usan en estos temas, como el trombón, el tololoche o las charchetas, “los cuales representan a nuestro país de una manera profunda y que estén llegando al mundo, me encanta, me llena de orgullo”.

Belinda siempre ha sido una aficionada de los riesgos, por eso tampoco dudó en entrar a este género, porque no le gusta encasillarse, busca hacer cosas diferentes, porque sabe que la vida es corta y no le gusta quedarse con ganas de nada.

“Y estoy impresionada con el éxito de los corridos, porque nunca había estado tan fuerte como ahora estos ritmos musicales, con esta fusión en la actualidad, pensé que nunca más iba a ver a chicos de 15 tocando la guitarra, porque ahora que con el reguetón todo los sonidos son más de computadora”, mencionó.

En ese sentido, está orgullosa porque considera que aún son pocas las mujeres que se animan a entrar a los corridos tumbados y ya hay varias chicas que se acercan a ella para comentarle sobre lo mucho que la inspiran para dar el paso y comenzar en este estilo. Y aunque sus fans le sigan pidiendo pop, ella no se deja presionar.

En la actuación, está por estrenar la serie “Mentiras”, inspirada en el musical.

El lanzamiento del disco está programado para este mismo año.

Lanzó el tema “JACKPOT” con Kenia Os, el cual fue nominado a un Premio Lo Nuestro.

