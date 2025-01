África Zavala disfruta siendo villana

África Zavala comenzó el 2025 con nuevos desafíos y proyectos emocionantes. La actriz, conocida por su versatilidad en la pantalla, actualmente interpreta a una de las villanas más complejas de la televisión mexicana, en la novela Papás por conveniencia. Zavala compartió en una entrevista con El Heraldo de México su experiencia al abordar este personaje tan distinto a lo que había hecho anteriormente.

"Papás por Conveniencia" ha sido un reto significativo para la actriz, quien da vida a una villana que juega con los límites entre la apariencia y la verdadera naturaleza de los personajes. "Es una villana encantadora por fuera, pero con una oscuridad detrás que la hace peligrosa y manipuladora. Esa dualidad fue lo que más me atrajo", comentó África.

"Es un personaje que me costó mucho porque tengo que hacer cosas que jamás haría en la vida real. Hay momentos que, aunque sean actuación, me generan un conflicto interno", expresó. La villana de Zavala no es la clásica antagonista que uno ve en las novelas, sino una persona cercana, casi familiar, que se oculta detrás de una fachada de amabilidad. Esta representación tan realista de las personas tóxicas en la vida cotidiana fue uno de los elementos que más impactó a la audiencia.

Además de su actuación, Zavala destacó que su participación en esta producción tiene un propósito más allá del entretenimiento. "La novela aborda temas muy importantes, como los problemas dentro de la familia. Me encanta que proyectos como este nos ayuden a generar conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y nos motiven a cuidar más a nuestros seres queridos”.

El proyecto no solo ha sido un reto actoral para ella, sino también una oportunidad de crecimiento. África lleva casi 20 años de carrera, y este personaje representa una de las experiencias más transformadoras de su trayectoria. "Lo que más me gusta es poder seguir haciendo personajes diferentes, salir de mi zona de confort. Es lo que más disfruto de esta carrera: el desafío de transformar mi ser para encarnar a alguien tan lejano a mí", reveló.

Sobre su evolución como actriz, África subrayó que lo más importante ha sido la oportunidad de seguir aprendiendo y perfeccionando. "Siempre hay algo nuevo que aprender. La clave para seguir creciendo es estar abierta a explorar diferentes facetas como actriz y nunca dejar de mejorar" comentó.

