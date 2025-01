Panteón Rococó encuentra la Dosis perfecta con su nuevo sencillo “Rojo”

Tras una larga gira entre Europa, Estados Unidos y México, Panteón Rococó se metió, después de cinco años, al estudio a grabar un disco inédito, porque necesitaban hacerlo, “es un álbum que está recuperando el sentido básico de la banda, llevábamos varios años sin tener grabaciones inéditas, veníamos de mucha carga de trabajo, pero teníamos una necesidad fuerte de lograr un material de música nueva y la pasamos muy bien”, dijo Felipe Bustamante, tecladista de la agrupación.

De este material discográfico dieron a conocer el primer sencillo titulado “Rojo”, el cual muestra sonidos frescos, “este rola en particular viene cargada medio de rock and roll, toda esta parte bailable, con guitarras más robustas y fuertes. Creo que se desprende de esa combinación que nos gusta hacer, donde a un reggae se le monta o se le busca, cómo congeniar con un ska, que al final son ritmos similares, pero cuando de repente a alguien se le ocurre pasar a un hardcore, es la muestra de la libertad que nos tomamos en torno a la música, en esta parte más lúdica, más de juego, de sentirnos bien, eso creo es lo que refleja ese Panteón libre, que volvimos a la raíz a esta parte de divertirnos y de pasarlo bien”.

Y agregó, “nos dimos cuenta que ya estábamos cerca de cumplir 30 años como banda y realmente fue una de las metas que nos pusimos, de que vamos a llegar a los treinta años festejando, pero con un disco nuevo, y nosotros funcionamos como una especie de Asamblea, donde las ideas se

votan”.

El músico aseguró que la celebración ya está en camino, “estamos contentos de que “Rojo” ha logrado integrarse en las listas de las radios nacionales y todo va conjuntándose para tener un 2025 con mucha celebración de cumplir 30 años, ya para nosotros es un número grande, es más nuestra vida dentro de Panteón, que sin Panteón. Es una celebración, un agasajo, un reconocimiento, agradecer también por todo este camino que hemos tenido”.

La banda describe a este nuevo sencillo como: “Rojo”, además de ser un color, es una proyección de emociones, profundos sentimientos y posiblemente desilusiones, Dr. Shenka plasmó en la canción el anhelo del amor y las locuras que pasan alrededor de él. El tema se reencuentra con la esencia musical de la banda combinando elementos de la actualidad que toma como punto de partida la nostalgia de una época, y conectar con varias generaciones.

LA DOSIS PERFECTA PARA EL EQUILIBRIO

Aunque no existe una fórmula mágica para mantenerse vigentes, Felipe confiesa que es duro tener una “Dosis perfecta”, “no es fácil porque tienes que estar reinventándote todo el tiempo. Yo, por ejemplo en este proceso de grabación del disco fue bastante chido porque no estuve presente, no pude viajar a Los Ángeles para la grabación, tuve que viajar a Alemania para un compromiso con mis hijas y en esa libertad de cumplir con la parte familiar, es lograr ese equilibrio, porque en este momento de nuestras vidas estamos entendiendo que hay partes familiares que son importantes y que tenemos que que atender. Al final no pasó nada, mandé mi sesión, el productor ocupó lo que le gustó y al final se vuelve un proceso más libre”.

MEZCLAR GÉNEROS

Para la agrupación la libertad de elegir la música que los haga sentir bien, siempre ha sido una prioridad, por eso el tecladista aseguró, “venimos de una generación donde el rock daba cierto estatus, había prejuicios en la música, y poca tolerancia, pero algo que siempre caracterizó a la banda fue esa apertura lo que siempre nos da libertad y felicidad, el darnos cuenta que podemos mezclar una cumbia tranquilamente y no es un problema y nos divertimos mucho y la pasamos bien haciéndolo. Hemos aprendido en este proceso a tener nuestra propia voz a llevar nuestros equilibrios en la música, donde nos hace sentir cómodos, nunca nos hemos sentido una banda de ska solamente, nos sentimos más cómodos mezclando cualquier tipo de música”.

VIVE LATINO

La banda se convirtió este 2024 en los músicos mexicanos que más veces se han presentado en el encuentro de música, “es como un un termómetro, ya que el Vive ha logrado posicionarse como uno de los festivales más importantes dentro de la industria de la música y en este transitar, la primera vez que estuvimos fue en el año 2000, fue impresionante, porque éramos una banda relativamente nueva, teníamos cuatro o cinco años de habernos formado, estábamos en la parte de haber sacado un demo, nos invitaron y estábamos impactados, no tocamos en el escenario principal, tocamos en la curva, estábamos muy nerviosos, pero la curva se empezó a llenar, fue muy energético, impresionante. Y este año que hicimos el festival me trajo muchos recuerdos”.

El lanzamiento del disco está planeado para principios de 2025.

El nuevo material discográfico contiene diez temas inéditos.

El productor del álbum fue KC Porter, quien ha trabajado con Santana.

En su última gira visitaron 19 ciudades alemanas, en agosto.

En Estados Unidos visitó 14 ciudades, con shows sold out.

Recientemente hicieron una colaboración con Carin León en el tema "No sé”.

