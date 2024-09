Revelación en la pintura

Al lienzo en blanco, dice Mónica Suárez, “nunca le mientes, mucho de tus sentimientos del momento está expresado ahí, siempre dejas un pedacito de ti en cada obra”. La pintora, quien inaugura hoy su primera exposición individual, escapa de lo figurativo y prefiere dejar un espacio entre su obra y el que mira: “los rostros que aparecen en mis cuadros no están totalmente pintados ni definidos, me gusta pintar así, un poco más oculto”.

En realidad, el arte ha llegado a Suárez en una especie de revelación. Recuerda que cuando llegó a su primera clase de pintura las dudas comenzaron a surgir: “¿Qué es esto?, ¿qué voy a hacer aquí?, ¿qué voy a aprender? Pero empecé la clase y así inicié, a pintar de la nada”. La artista abre hoy, en la Galería Darío Martínez (Cerrada de Monte Líbano 12C, Lomas de Chapultepec), “Momentos”, en la que reúne 35 lienzos elaborados de 2019 al presente.

Un lienzo de técnica mixta que lleva por título el nombre de la exhibición abre el recorrido: “Pensé que debía poner en un cuadro los momentos de ciertas cosas que más me han marcado al pintar, entonces hice un cuadro que reúne todos esos elementos: estoy convencida que la vida son momentos; me gustó llamar así la exposición porque la vida es un momento, hay momentos que son contradictorios, de caos, pero a la vez de honor”.

Un toro de lidia y un torero (su hijo debutó como novillero), una mujer de espaldas y algunos rostros, que después se rebelaron como sus padres, aparecen en el cuadro. En general, se trata de motivos siempre presentes en la obra de Suárez, a los que se suman caballos, elefantes, músicos o personajes en escenas cotidianas; pero su pintura está lejos de ser realista: Suárez se ve más del lado de la abstracción, en sus lienzos abunda un pincel cargado y grueso, combinado con un dibujo velado y la ausencia de colores brillantes: su paleta está más con los ocres.

“Veía a la gente viendo un cuadro y decía: ‘¿qué verá esa gente que yo no veo? O, ¿qué veo yo que ellos no ven? Porque así es el arte, lo que a mí me gusta quizá a otra persona no le guste y lo que a mí me parece maravilloso a otra persona le parece relevante.

Es como la complejidad y la dualidad que tenemos, como la vida misma. Justo mi obra, a lo mejor parece con muchas imágenes que no están hiladas unas por otras, y eso es exactamente lo que quiero expresar: la dualidad de la vida misma y los momentos de la vida lo que nos hace estar en cierto lugar y en cierto momento”, define.

ELEMENTOS

-Cada cuadro de Suárez busca ser una meditación sobre los contrastes de la existencia.

-Mónica comenzó a pintar en 2019, desde entonces es una de sus actividades favoritas.

-En los cuadros abundan los colores suaves, cercanos al ocre, y una pincelada accidentada.

Por Luis Carlos Sánchez

